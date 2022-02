Neuer Regierungschef : Libysches Chicken Game

Das Land hat einen neuen Regierungschef, doch der alte will nicht weichen. Nun droht Chaos. Bislang bleibt die Hoffnung, dass es keine der Milizen auf einen Waffengang ankommen lassen will.

Freudiger Empfang für Fathi Bashaga in Tripolis am Donnerstagabend Bild: EPA

Nach Tripolis hat es Fathi Bashaga schon einmal geschafft. Das war nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, denn der frühere libysche Innenminister hatte die dort sitzende Führung herausgefordert. Am Donnerstag hatte das Repräsentantenhaus in der ostlibyschen Stadt Tobruk getagt und Ba­shaga am Nachmittag zum designierten Regierungschef bestimmt. Aber Abdul Hamid Dbaiba, der das Amt innehat, will nicht für Bashaga weichen. Er verkündete, nur für eine von der Bevölkerung gewählte Regierung abzutreten. Und er bezeichnete den Vorstoß im Repräsentantenhaus als weiteren Versuch, mit Gewalt nach Tripolis zu gelangen. Unbekannte hatten am Donnerstag im Morgengrauen auf sein Auto gefeuert und einen neuen Machtkampf eingeläutet.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.



So herrscht in Libyen, das über Jahre gespalten war und von zwei konkurrierenden Führungen regiert wurde, wieder die Sorge vor einer neuen Teilung. Die Wahlen, auf die nicht nur die internationale Gemeinschaft dringt, sondern die auch die große Mehrheit der Bevölkerung lieber heute als morgen abhalten würde, rücken in noch weitere Ferne. Sie hätten eigentlich schon am 24. Dezember abgehalten werden sollen, aber die Grabenkämpfe in der politischen Klasse blockierten den politischen Prozess, der Libyen zumindest in der Theorie einen und eine stabile Führung bescheren sollte. Die internationale Libyen-Diplomatie, die diesen eigentlich vorantreiben will, hat jetzt alle Hände voll zu tun, die Spannungen einzudämmen, damit es nicht zu einem neuen Gewaltausbruch kommt.