Zukunft des Libanons : „Wir sind auf direktem Weg in die Hölle“

Bootsunglück vor der Küste: Für die Leichen vorbereitete Tragen am Sonntag in Tripoli Bild: Reuters

Abu Islam ist keiner, der viele Worte verliert. „So schlecht wie noch nie“, sagt er über die Lage in seinem Viertel. „Alles Lügner“, sagt er über die Politiker in seinem Land. Dann erhebt sich der massive, bärtige Mann von dem Plastikstuhl, in dem er vor seiner kleinen Motorradwerkstatt auf Kundschaft wartet, und lässt seinen Blick über die von Vernachlässigung und Einschusslöchern gezeichneten Fassaden schweifen. Es wirkt, als wollte er deutlich machen, dass zu all dem Elend auch nicht groß was erzählt werden müsse.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Tatsächlich sind Angst und Armut in der Straße mit den Händen zu greifen. Bab al-Tabbaneh, ein heruntergekommenes Unterschichtenviertel in der nordlibanesischen Hafenstadt Tripoli ist berüchtigt für ständige Gewaltausbrüche. Die Leute hier haben sich längst an regelmäßige Feuergefechte, Messerstechereien oder Raube gewöhnt. Aber gerade vergeht kein Tag, an dem ihnen die Gewalt eine Atempause gönnt.