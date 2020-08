Ohne Hilfe geht es nicht : Der Libanon schreit nach einem Neubeginn

Eine gewaltige Explosion hatte bereits die letzte große Veränderung im Libanon ausgelöst. Denn im Jahr 2005 hatte die Ermordung von Rafik Hariri bereits Hunderttausende wütende Libanesen auf die Straße getrieben. Sie allein war jedoch noch nicht eine unwiderstehliche Kraft. Erst als sich mit den Demonstranten mächtige Staaten verbündeten, mussten sich die syrischen Besatzer nach Jahrzehnten einer erniedrigenden Herrschaft aus dem Land zurückziehen.

Fünfzehn Jahre später bahnt sich nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut eine vergleichbare Konstellation an. In der libanesischen Gesellschaft hat das, was sich in Jahrzehnten aufgestaut hat, den Siedepunkt erreicht. So wie 2005 der Besuch des französischen Präsidenten Chirac am Grab von Hariri die Staatengemeinschaft wachgerüttelt hat, könnte nun der Besuch von Emmanuel Macron, der in Beirut Hilfen an grundlegende Reformen geknüpft hat, und die von ihm einberufene Geberkonferenz die Initialzündung für den überfälligen Neubeginn sein.

Das revolutionäre Moment eines Neubeginns liegt in der Luft. Doch es lauern Gefahren, und Hindernisse versperren den Weg. Das war 2005 nicht anders. Damals hatte sich das syrische Regime gerächt, indem es sunnitische Extremisten aus seinen Kerkern in den Irak befördert hat, wo sie den Bürgerkrieg befeuert und die Amerikaner bekämpft haben. Zudem baute das Regime seine Zusammenarbeit mit Iran und der Schiitenmiliz Hizbullah zielstrebig aus. Sie sind heute seine wichtigsten Stützen.

Es droht ein Massenexodus

Im Libanon sind sie jedoch die größten Hindernisse für einen Neubeginn. Denn die Hizbullah wurde Vetomacht, und die Islamische Republik wird den Brückenkopf ihrer imperialen Strategie am Mittelmeer nicht aufgeben. Solange das so ist, sind die reichen Golfmonarchien und auch westliche Staaten nicht bereit, jenseits von humanitären Soforthilfen in den Wiederaufbau des Libanons zu investieren. Ohne massive Investitionen und ohne neues Fundament für die politische Ordnung droht die Selbstzerstörung des Landes voranzuschreiten. Eine Hyperinflation und die Erosion der Kaufkraft könnten die Libanesen in einen Massenexodus treiben. Ein solcher Trend wäre kaum zu stoppen.

Ein weiteres Hindernis ist die politische Unerfahrenheit der Aktivisten, die seit Oktober für einen neuen Libanon demonstrieren, sowie der einfachen Bürger, die zu Recht wütend auf die korrupte politische Klasse sind. Gerade sie sind heute jedoch gefordert, um eine Alternative zur bestehenden Ordnung zu entwickeln. Es ist anständig, wie sie nun Besen und Schaufel in die Hand genommen haben, um die Straßen vom Schutt der Zerstörung zu reinigen. Ihnen sollten die ägyptischen Aktivisten eine Lehre sein, die am 12. Februar 2011, am Tag nach dem Rücktritt von Husni Mubarak, die Straßen und Plätze von Kairo ebenfalls sauber gekehrt hatten und ihre Arbeit damit als erledigt ansahen. Sie überließen das Feld anderen. Ihre Revolution blieb vergänglich, weil sie unfähig waren, die neu gewonnene Freiheit in einer neuen Verfassung zu verankern. Sie machten die Revolution, schlossen sie aber nicht ab.

Der Libanon schreit nach einem Neubeginn. Auf das Ende des Zweiten Weltkriegs geht die bisherige Ordnung zurück. Sie wurde 1989 im Abkommen von Ta’if, das den Bürgerkrieg beendete, neu justiert. Ziel war, zwischen den Führern der 18 anerkannten Religionsgemeinschaften, vor allem der drei größten, einen Konsens herbeizuführen, der es erlaubte, Parlamente einzuberufen, Regierungen zu bilden und Posten zu verteilen. Das System blieb, viele Faktoren aber änderten sich grundlegend. Die Menschen wurden liberaler, immer mehr lösten sich von einer konfessionellen Identität, und die demographischen Gewichte verschoben sich.

Die politische Klasse widersetzte sich jedoch beharrlich, die Ordnung weiterzuentwickeln. Zu Recht sah sie die Pfründe gefährdet, die sie reich gemacht hat. So wies der Staatshaushalt große Projekte mit gigantischen Summen aus. Verwirklicht wurden sie nur im Kleinformat, die Gelder aber verschwanden, und so stieg die Staatsverschuldung. Um die zu finanzieren, musste die Zentralbank mit immer höheren Zinsen locken. Davon profitierte die Oberschicht, Steuern zahlten aber andere, und so fand eine gewaltige Umverteilung statt. Mitverantwortung trug die internationale Gemeinschaft, die dieser Plünderung angeblich deshalb so lange zugesehen hat, weil sie die „Stabilität“ des Landes nicht gefährden wollte.

Nun hat die politische Führung das allerletzte Vertrauen aufgebraucht. Der Rücktritt einiger Minister reicht nicht mehr, um die Wurzeln dessen auszureißen, was die Libanesen „die herrschende Mafia“ nennen. Was die Menschen brauchen, ist eine Übergangsregierung mit Fachleuten, die eine Exitstrategie entwickeln, die für Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht bürgt, also für die Voraussetzung sowohl von Wiederaufbauhilfen als auch langfristig für eine nachhaltige Erholung. Eines haben die Libanesen wiederholt gezeigt: Sie stehen nach einer Katastrophe immer wieder auf. Ohne Hilfe von außen geht es diesmal nicht.