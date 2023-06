Für liberale Werte und die Rechte von Minderheiten: Teilnehmer der Pride-Parade in Jerusalem am 1. Juni Bild: EPA

Wieder einmal ging die Welt nicht unter, als vor ein paar Tagen Schwule und Lesben durch Jerusalem marschierten. Die „Pride“ war aus der Sicht der Veranstalter ein großer Erfolg. Etwa 30.000 Menschen, mehr als je zuvor, nahmen in diesem Jahr an der Parade teil, in der die LGBTQ-Gemeinde Stolz und Selbstachtung demons­triert. Viele waren selbst gar nicht homo- oder bisexuell, transgeschlechtlich oder queer; sie kamen aus Solidarität oder schlicht Feierlaune zu dem bunten, lauten Umzug durch den Westteil der Stadt.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Auch eine Gegendemonstration war angemeldet worden; es erschienen wenige Dutzend Menschen. Dabei hatten zahlreiche Jerusalemer am Tag vor der Veranstaltung eine SMS der Stadtverwaltung erhalten, deren Text lautete: „Jerusalem ist nicht Sodom! Religiöse, Säkulare, Ultraorthodoxe – kommt morgen alle zu den Protesten gegen die Parade der Abscheulichkeit in Jerusalem!“ Die Stadtverwaltung erklärte, dass die Nachrichten nicht von ihr stammten und dass man die Angelegenheit untersuchen werde. Offenbar hatte jemand die Identität der Verwaltung vorgetäuscht.

Israels LGBTQ-Bewegung war noch nie so stark wie heute. Das Land gilt als der toleranteste Ort der Region für alle Nichtheterosexuellen. Das wird sich vor allem am Donnerstag und Freitag zeigen, wenn die Tel Aviver „Pride“ stattfindet. Die liberale Stadt am Mittelmeer wirbt ausgiebig für ihre „größte Pride-Parade aller Zeiten“, zu der mehr als 250.000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet werden. Seit Wochen hängen Regenbogenfahnen in den Straßen, es gibt diverse Vorveranstaltungen – von einer LGBTQ-Seniorenparty über eine „Wigstock“-Drag-Show bis hin zu einer „Pride-Hochzeit“. Bürgermeister Ron Huldai wies stolz darauf hin, dass die Tel-Aviv-Pride in diesem Jahr zum 25. Mal gefeiert wird – er selbst hatte sie 1998 mit ins Leben gerufen. Tel Aviv werde „weiter ein Leuchtturm für die demokratischen Werte sein, auf denen unsere Existenz beruht, einschließlich des ständigen Kampfs für die volle Gleichberechtigung aller“, versprach Huldai.

Esel und Ziegen als Parodie auf den LGBTQ-Marsch

Der Bürgermeister setzte damit vorsichtig, aber klar den Ton. Denn auch die Kräfte, die der vollen Gleichberechtigung der LGBTQ-Gemeinde im Wege stehen, waren noch nie so stark wie heute. Israel im Sommer 2023 ist nicht denkbar ohne die seit Ende Dezember amtierende rechtsreligiöse Regierung; ohne Leute wie Bezalel Smotrich, Avi Maoz oder Itamar Ben-Gvir, die zum Teil offen homofeindliche Positionen vertreten und nun im Kabinett vertreten sind.

Und als hätte sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt, ist es Ben-Gvir, der als Polizeiminister nun für die Sicherheit der Pride-Paraden zuständig ist. 2006 hatte der als notorischer Provokateur bekannte Politiker zusammen mit dem heutigen Finanzminister Smotrich eine „Bestien-Parade“ organisiert. Hunderte rechte Aktivisten trieben Esel und Ziegen durch Jerusalem, um den LGBTQ-Marsch zu parodieren. (Zuvor hatte Ben-Gvir versucht, die Pride auf juristischem Wege zu verbieten.) Ben-Gvir sagte laut einem damaligen Zeitungsbericht, die Tiere hätten gegenüber den Teilnehmern der Pride den Vorteil, dass sie „nicht gesündigt haben“. Der Protest kam nicht nur von religiösen Zionisten wie Ben-Gvir oder Smotrich. Auch ultraorthodoxe Juden sowie konservative Muslime und Christen agitierten gegen den LGBTQ-Umzug.