In vielen afrikanischen Ländern sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften schon jetzt ein Verbrechen. In Kenia und Uganda sollen die Gesetze nun verschärft werden.

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit in Kenia sa­hen sich Eric Gitari und seine Mitstreiter endlich am Ziel. Vor einer Woche entschied der Oberste Gerichtshof des Landes, dass Nichtregierungsorgani­sationen (NGOs) eine Registrierung nicht verweigert werden darf, weil sie sich für die Rechte von Homosexuellen einsetzen. So war es Gitari ergangen, als er vor zehn Jahren seine Organi­sation „National Gay and Lesbian Hu­man Rights Commission“ anmelden wollte. Zur gleichen Entscheidung wa­ren 2015 und 2019 die beiden vorigen Instanzen gelangt.

Doch die Freude währte nicht lange. Die Gerichtsentscheidung hat eine hitzige Debatte in Kenia entfacht, wobei viele darin einen Schritt zur Legalisierung homosexueller Partnerschaften sehen und dagegen protestieren. Un­zählige Beiträge in den sozialen Me­dien feuerten die homophobe Stimmung zusätzlich an und übertönten ge­mäßigtere Stimmen. Ende der Woche meldete sich auch Kenias Präsident zu Wort. „Wir können nicht den Weg einschlagen, dass Frauen Frauen oder Männer Männer heiraten. Das wird un­ter meiner Aufsicht nicht passieren“, sagte der im vergangenen Jahr gewählte William Ruto. Der Vizepräsident legte mit einer Bemerkung über „satanische“ Gepflogenheiten nach. Selbst der Oppositionsführer Raila Odinga hielt diesmal nicht dagegen. Die Justiz dürfe keine Gesetze erlassen, wurde er in lokalen Zeitungen zitiert.