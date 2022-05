Russen in Lettland : Die Zeit des Misstrauens

Tatjana Andrijeca und ihr Freund Anton kommen mit orange-schwarz gestreiften Schals zum Treffen in ei­nem Café im Zentrum von Riga. Das ist eine bewusste Provokation, ganz besonders an diesem Tag und an diesem Ort. Es ist der 4. Mai, Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung Lettlands von 1990 und Nationalfeiertag; das Freiheitsdenkmal, an dem der Blumenschmuck dieses Jahr nicht im Rot-Weiß-Rot der lettischen Fahne gehalten ist, sondern im Blau-Gelb der Ukraine, liegt nur zweihundert Meter entfernt. Die Bedienung im Café schleicht immer wieder um den Tisch und beäugt die beiden misstrauisch. Durch das Fenster sieht man eine Gruppe von Menschen in lettischen Trachten, die zum Freiheitsdenkmal zieht. Die beiden schauen ihnen verächtlich hinterher: „Da sind die Nationalisten“, sagt Anton.

Einen Schal zu tragen ist an diesem Tag in Riga trotz der Frühlingssonne eine gute Entscheidung, denn ein eisiger Wind weht durch die Stadt. Doch die Schals von Tatjana und Anton sind nicht von einem in Lettland verbotenen politischen Symbol zu unterscheiden. Stoffbänder mit drei schwarzen und zwei orangen Streifen, die sogenannten Georgsbändchen, dienten in Russland seit Mitte der Nullerjahre zunächst als Symbol für den sowjetischen Sieg über den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg.

Ein Feuerwerk zum „Tag des Sieges“

In den vergangenen Jahren sind sie zu einem Zeichen der Unterstützung für Präsident Wladimir Putin, für die Annexion der Krim und nun auch für den Krieg in der Ukraine geworden. Die Georgsbändchen stehen für den Anspruch von Putins Russland, wieder ein Imperium zu werden. Tatjana Andrijeca ist Mitglied der Russischen Union Lettlands. Neben ihrem Studium arbeitet sie als Referentin für deren Fraktion im Stadtrat von Riga. Wegen der Neigung zu solchen Symbolen ist die Partei im April vom lettischen Staatsschutz verwarnt worden.

Lettlands Innenministerin Marija Golubeva trägt einen großen blau-gelben Button an der Jacke. Für russischsprachige Einwohner Lettlands, die selbst angesichts des Überfalls auf die Ukraine noch die russische Politik unterstützen, hat sie kein Verständnis. Sie spricht von einer „Bürgerpflicht“ darüber nachzudenken, was es für die Welt bedeutet, wenn im 21. Jahrhundert ein Land seinen friedlichen Nachbarn überfällt und seine Soldaten dort morden, vergewaltigen und plündern lässt.

Golubeva ist selbst russischer Herkunft, aber das ist in der lettischen Politik kein Thema, auch nicht angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine. Mitglied der Mitte-Rechts-Regierung wurde sie als Vorsitzende einer liberalen, klar proeuropäischen Partei. Was bei ihrer Ernennung viel Aufsehen erregt hat, war nicht ihre Abstammung, sondern die Tatsache, dass sie die erste offen lesbisch lebende Ministerin Lettlands ist – und damit neben Außenminister Edgars Rinkevics das zweite queere Kabinettsmitglied.