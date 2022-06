Lettlands Ministerpräsident : „Es wäre hilfreich, wenn Berlin sagen würde, was es tut“

Herr Ministerpräsident, wie schätzen Sie die Ukrainepolitik der Bundesregierung ein, die sowohl von östlichen Nachbarländern wie auch innerhalb Deutschlands kritisiert wird?

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Ich glaube, da gibt es zwei Ebenen. Die eine ist die Rhetorik der deutschen Regierung. Manchmal ist es nicht so klar, was sie versucht zu sagen. Aber wenn wir auf das tatsächliche Handeln schauen, wird deutlich, dass Deutschland riesige Summen an finanzieller Hilfe für die Ukraine leistet und eine historische Entscheidung getroffen hat, Waffen an die Ukraine zu liefern und mit dem 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts zu erhöhen. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn wir uns in Europa gegenseitig kritisieren. Für mich ist sehr deutlich, dass die deutsche Regierung die Ukraine voll und ganz unterstützt und ihren Beitrag leistet, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt und Russland ihn verliert.