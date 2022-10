Wahlen in Lettland : Partei von Regierungschef Karins klar in Führung

Bei der Parlamentswahl in Lettland liegt laut Prognosen die liberalkonservative Partei Jauna Vienotiba (Neue Einigkeit) von Regierungschef Krisjanis Karins vorn. Die Partei kommt demnach auf 22 Prozent der Stimmen, wie das Staatsfernsehen am Samstagabend unter Berufung auf eine Nachwahlbefragung berichtet.

Die wichtigsten Wahlkampfthemen in dem EU- und Nato-Land mit rund 1,9 Millionen Einwohnern waren der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und das Streben nach Energieunabhängigkeit von Russland. Meinungsforscher rechnen damit, dass das neue Parlament angesichts des möglichen Einzugs mehrerer kleiner Parteien fragmentiert sein wird.

„Die Unterstützung für die ‚Neue Einheit‘ hängt vorwiegend mit dem Krieg in der Ukraine und der Reaktion der Öffentlichkeit darauf zusammen“, sagte Juris Rozenvalds, Professor an der Universität von Lettland, der Nachrichtenagentur Bloomberg: „Für die Letten bedeuten Nato und die Europäische Union Sicherheit.“

Mehr zum Thema 1/

Erstmals schaffte es die von vielen Exilrussen unterstützte Partei „Harmonie“ nicht an die Spitze. Laut der Prognose hat sie sogar nicht genügend Sitze gewonnen, um ins lettische Parlament, die Saeima, einzuziehen. Etwa ein Viertel der Letten haben russische Wurzeln. Die Stimmzettel werden im Laufe der Nacht ausgezählt und die Ergebnisse werden für Sonntag erwartet. Die Wahlumfrage ergab, dass acht Parteien Parlamentsmandate erringen konnten.

Karins, 57, wurde in Delaware als Sohn von Eltern geboren, die aus Lettland flohen, als das Land nach dem Zweiten Weltkrieg gewaltsam in die Sowjetunion eingegliedert wurde. Nachdem er an der Universität von Pennsylvania in Linguistik promoviert hatte, kehrte er 1997 nach Riga zurück.

Seit dem Einmarsch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine im Februar gehört Karins' Partei zu den lautstärksten Befürwortern einer Verschärfung der Sanktionen in der EU. Er hat die Nato aufgefordert, ihre Ostflanke zu verstärken, einschließlich der 214 Kilometer langen Grenze Lettlands zu Russland.

Unter seiner Regierung stürzte Lettland auch das 80 Meter hohe sowjetische Denkmal in der Hauptstadt. Karins versprach gar, weitere sowjetische Denkmäler zu entfernen.

Lettland grenzt an Russland. Ein Großteil der Bevölkerung Lettlands befürchtet nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, dass auch das baltische Land attackiert werden könnte.