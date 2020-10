Verfolgter Oppositioneller : Leopoldo López soll Flucht aus Venezuela gelungen sein

Dem venezolanische Oppositionspolitiker Leopoldo López soll die Flucht aus seiner Heimat Venezuela gelungen sein. Das berichtet die spanische Zeitung „El País“ unter Berufung auf Quellen der Opposition. Der 49-Jährige harrte seit April 2019 in der spanischen Botschaft aus, nachdem ein Gericht in der Hauptstadt Caracas einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte, wodurch er in ein Militärgefängnis gemusst hätte. López war kurz davor auf Anweisung des selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó von aufständischen Soldaten aus dem Hausarrest befreit worden. Der Aufstand gegen die Regierung scheiterte – und López floh in die spanische Botschaft.

López ist ehemaliger Bürgermeister von Chacao und wurde vor einigen Jahren von der von den Sozialisten kontrollierten Justiz zu 14 Jahren Haft verurteilt. Er hatte 2014 an Protesten gegen die Regierung teilgenommen, bei denen mehr als 40 Menschen ums Leben kamen. Zahlreiche Regierungen und Menschenrechtsorganisationen sahen in López einen politischen Gefangenen.

Wie „El País“ nun berichtet, soll López bereits die Grenze zum Nachbarland Kolumbien überquert haben. Sein Ziel sei Spanien, wo sein Vater, Leopoldo López Gil, ein EU-Abgeordneter, lebt. Leopoldo López gehörte bis zuletzt zu den führenden Köpfen der venezolanischen Opposition. Seine Flucht könnte darauf hindeuten, dass der Glaube an einen Wandel in der Opposition schwindet.

Dabei hatte ein Oppositionsbündnis im Jahr 2015 noch eine Zweidrittelmehrheit im Parlament gewonnen, mit der es unter anderem ein Referendum zur Absetzung von Machthaber Nicolás Maduro hätte auf den Weg bringen können. Das aber wurde von den Behörden gestoppt. Und der dem Präsidenten hörige Oberste Gerichtshof erklärte einige Mandate – und vor drei Jahren dann auch alle Beschlüsse der Nationalversammlung – für ungültig.

Anfang 2019 hatte sich dann Juan Guaidó, Präsident der entmachteten Nationalversammlung, zum Interimspräsidenten erklärt, weil er die damalige Wiederwahl Maduros als unrechtmäßig ansah, woraufhin er unter anderen von den Vereinigten Staaten und Deutschland als legitimer Präsident anerkannt wurde. Dieser Schachzug soll eine Idee von Leopoldo López gewesen sein. Doch der Versuch, dem sozialistischen Regime beizukommen, misslang: Die Armee blieb Maduro treu.

Im Dezember soll nun wieder ein neues Parlament bestimmt werden. Zuletzt hatte die Opposition darüber gestritten, ob sie an der Abstimmung teilnehmen will. Teile der Opposition hatten sich erhofft, dass die Europäische Union die Abstimmung beobachten kann. Dafür hätte sie jedoch verschoben werden müssen. In einer Mitteilung sprach das venezolanische Außenministerium jedoch vor wenigen Wochen von einer „einseitigen Position“ der EU mit Blick auf die Abstimmung. Sie wolle keine Einmischung und keine Forderungen akzeptieren. Eine freie Wahl ist also nicht zu erwarten.

Damit ist die Aussicht für die Opposition getrübt. Denn wenn das Parlament neu bestimmt worden sein wird, verliert Guaidó sein Amt als Präsident der entmachteten, aber vor fünf Jahren noch frei gewählten Nationalversammlung – und damit wohl auch die Legitimation, sich weiterhin Interimspräsident nennen zu können. Mit Leopoldo López verliert Guaidó nun wohl auch noch einen engen Verbündeten in seiner Nähe, wenngleich der ohnehin nur in der spanischen Botschaft saß.