Opposition in Venezuela : „Die Diktatur ringen wir nur gemeinsam nieder“

Der Oppositionspolitiker Leopoldo López (49) war mehrere Jahre lang gefangen. Eine Zeitlang fand er Zuflucht in der spanischen Botschaft, im vergangenen Herbst floh er nach Madrid. Von dort organisiert er in Europa Unterstützung für die demokratischen Kräfte in Venezuela. López gilt als Mentor von Juan Guaidó, der sich vor zwei Jahren zum Übergangspräsidenten ernannte. : Bild: AP