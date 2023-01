Leopard-Panzer für die Ukraine : Zeit für Führung

Das Schicksal der Ukraine entscheidet sich nicht an diesem Freitag auf der Waffenstellerkonferenz in Ramstein. Der Westen wird in diesem Krieg, dessen Komplexität viele unterschätzen, noch an weiteren schwierigen Weggabelungen stehen, denn ein rasches Ende ist nicht in Sicht. Vielleicht brauchen alle Beteiligten, nicht nur die im diskursiv überhitzten Berlin, ein wenig mehr Zeit, um die Panzerfrage zu durchdenken. Wie bei so vielem in der (Außen-)Politik geht es am Ende um eine Güterabwägung.

Die militärische Lage spricht dafür, die Ukraine mit stärkeren Waffen zu versorgen. Russland dürfte dank der jüngsten Mobilisierung spätestens im Frühjahr neue Kräfte für Offensiven haben; ganz auszuschließen ist auch ein erneuter Vorstoß auf Kiew von Belarus aus nicht. Die Ukrainer haben, wohl auch witterungsbedingt, seit der Rückgewinnung Chersons keine nennenswerten Geländegewinne gemacht, im Donbass haben sie sogar Verluste hinnehmen müssen. Die russischen Luftangriffe auf die Infrastruktur schwächen das Land nicht nur materiell, sie sind auch psychologisch nicht ewig durchzuhalten. Es besteht auf ukrainischer Seite ein objektiver Bedarf an schlagkräftigen Waffen, wenn das Land seine Unabhängigkeit weiter so verteidigen soll, wie das auch die führenden westlichen Mächte wollen.

Angriffe auf die Krim?

Politisch ist die Sache aus zwei Gründen schwieriger. Zum einen wollen die Ukrainer seit Langem die Krim angreifen. Die Stellungen auf der annektierten Halbinsel sind das Rückgrat für die russischen Angriffe im Süden und für die Aufrechterhaltung der Landbrücke. Westliche Schützen- und Kampfpanzer wären hilfreich für einen ukrainischen Vorstoß in diese Richtung. Ein Medienbericht aus Washington legt nahe, dass es in der amerikanischen Führung wachsendes Verständnis für dieses Vorhaben gibt.

Das würde den Westen allerdings dazu zwingen, Farbe in einer Frage zu bekennen, der die meisten Regierungen bisher ausgewichen sind. Ob die Unterstützung der Ukraine nur für die Rückeroberung der Gebiete gilt, die das Land nach dem 24. Fe­bruar verloren hat, oder auch die Wiedergewinnung der Krim (und der inzwischen annektierten „Volksrepubliken“ im Donbass) umfasst, wurde meist gar nicht gesagt oder sogar verneint. Die Sache hätte nicht nur wegen der militärischen Bedeutung der Krim eine andere Qualität, sondern auch, weil deren Annexion vor neun Jahren in Russland auf hohe Zustimmung stieß. Angriffe auf die Krim könnten Putins Eskalationsbereitschaft erhöhen, was weder im Interesse der Ukraine noch des Westens liegt.

Westliche Geschlossenheit

Das andere politische Problem betrifft die westliche Geschlossenheit. Die Waffenlieferungen erfolgten bisher im Großen und Ganzen im Gleichklang, die Vereinigten Staaten gaben die Richtung vor. Das hatte den Vorteil, dass Putin mit einer Antwort der gesamten NATO rechnen musste, sollte er ein Mitgliedsland wegen seiner Waffenlieferungen angreifen. Nun könnte zum ersten Mal eine Lage entstehen, in der die Bündnisvormacht Amerika mit den Europäern nicht mitzieht: Biden will derzeit keine Abrams liefern, auch keine weiter reichenden Raketen. Er hat aber nichts dagegen, wenn die Europäer Kampfpanzer liefern.

Das treibt vor allem den Bundeskanzler um, der bisher sehr auf die Abstimmung mit dem Präsidenten geachtet hat. Unberechtigt war das nicht, denn gerade Deutschland ist auf den (nuklearen) amerikanischen Schutzschirm angewiesen. Etwas leichter tut sich da Großbritannien, das keine große, aber immerhin eine eigene nukleare Abschreckung gegen Russland aufbieten kann; das dürfte die Londoner Bereitschaft zur Lieferung der Challenger gefördert haben. Länder wie Polen oder Finnland sind wiederum unmittelbarer bedroht, weshalb sie ein Interesse daran haben, dass schon die Ukrainer Putin aufhalten.

Scholz hat sich die Führungsrolle, die er gerne beansprucht, vermutlich anders vorgestellt. Er wird vor Augen haben, dass es in der Bevölkerung viele Vorbehalte gegen die Lieferung der Leoparden gibt, in der SPD dürfte es nicht anders sein. Aber nun geht es tatsächlich darum, ob Deutschland einmal vorangeht. Es wäre noch nicht einmal ein vernünftiger Ausweg, den Polen oder anderen die Lieferung zu erlauben, selbst aber Zurückhaltung zu üben. Ein russischer Angriff auf Polen wäre einer auf die NATO.

Mit den üblichen moralischen Kategorien, die den hiesigen Diskurs bestimmen, kann man diese Entscheidung nicht treffen; deutsche Waffenlieferungen sind kein Ablass für Nord Stream 2. Es geht um die strategische Frage, ob man Russland wirklich eindämmen will, um dessen Ausgreifen weiter nach Westen zu verhindern, auch langfristig. Das erfordert einen höheren Einsatz als bisher, und es ist mit mehr Risiko verbunden. Aber das größere Risiko für Europa bleibt ein Sieg Putins.