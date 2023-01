Leopard-Panzer für die Ukraine : Scholz liefert keine Oldtimer

Bei der anstehenden Leopard-Lieferung an die Ukraine war die Überraschung eher der Typ und weniger die Tatsache als solche – spätestens seit der neue Verteidigungs­minister Boris Pistorius (SPD) die Verbündeten eingeladen hatte, auf ihren Leopard-Panzern schon einmal mit der Ausbildung ukrainischer Panzerleute zu beginnen, war klar: Da kommt was. Dass zumindest aus Deutschland zuerst 14 Exemplare des mo­dernen Leopards 2A6 geliefert werden sollen, kam unerwartet.

Die rund 2200 bei europäischen Partnern eingesetzten Leopard 2 sind auf sehr unterschiedlichem Entwicklungsstand – sie reichen vom A4 aus den Siebzigerjahren bis zum aktuellen Topmodell A7V, von dem die Bundeswehr wenige Dutzend Exemplare hat. In Expertenkreisen war damit gerechnet worden, dass die Ukraine zunächst ältere Modelle bekommen würde, vielleicht sogar erstmal den Leopard 1 aus deutschen Industriebeständen.

Von diesen hatte Kiew bereits im April bei Rheinmetall etwa 90 bestellt. Ein Exportantrag der Rüstungsfirma bei der Bundesregierung war bis Mitte Januar nicht beantwortet worden. Bis zu 150 Leopard 1 stünden zur Verfügung und wären ein erster Eskalationsschritt gewesen, bevor moderne Varianten geliefert würden. So dachten manche Fachleute, auch in der Bundeswehr. Allerdings schlossen sich das Kanzleramt und dessen militärische Ratgeber diesem Gedanken offenbar nicht an. Dort entschied man sich für die moderneren Leopard 2 und von den vielen Varianten dieses Panzers für eine der modernsten.

Schutz gegen Minen wurde verbessert

Viele Staaten, etwa die Türkei, Spanien oder Griechenland besitzen größere Bestände aus der ältesten Baureihe A4, alle drei Länder zusammen etwa 520 Exemplare. Die wurde in Siebzigerjahren als Nachfolger des Leopard 1 konstruiert und von 1979 an zu Hunderten der Bundeswehr geliefert, später weiterverkauft. Einige dieser älteren Modelle haben sich in den vergangenen Jahren im Gefecht als durchaus verwundbar erwiesen.

Es gibt Berichte von hohen Verlustzahlen türkischer Leopard-Panzer im Einsatz gegen die Kämpfer des „Islamischen Staates“ (IS) in Syrien. Das Städtchen Al-Bab nordöstlich von Aleppo gilt als „Panzergrab“ der Türken, weil es dem IS dort 2016 gelungen sein soll, etwa zehn Leopard-Panzer zu vernichten. Taktisches Fehlverhalten mag dabei eine Rolle gespielt haben, vor allem aber wohl fehlende Panzerung an neuralgischen Stellen. Der Panzer war eher für schnell vorgetragene Angriffe in großer Zahl gedacht als für statische Gefechte in urbanen Gebieten.

Deshalb wurden die späteren Versionen 2A5 und vor allem der 2A6 wesentlich besser mit aktivem und passivem Schutz gegen Minen und Panzerabwehrwaffen ausgestattet. Allerdings stieg dabei auch das Kampfgewicht des Panzers um etwa sieben Tonnen. Außerdem verfügt er über Nachtkampffähigkeiten und weitreichende technische Aufklärungsmöglichkeiten.

Die neueste Version, der 2A7 ist noch schwerer und verfügt über ein verbessertes Fahrwerk und eine modernisierte 120-Millimeter-Kanone. Das beeinflusst auch die Entfernung, auf die gegnerische Ziele getroffen werden können. Lag die Kampfentfernung der Munition in den Achtzigerjahren noch bei drei Kilometern, ist man jetzt bei fünf Kilometern, mit besonderen Geschossen sogar bei sechs Kilometern treffsicherer Reichweite.

Damit können etwa ältere, in der Ukraine aber noch häufig eingesetzte russische T-72-Kampfpanzer aus Entfernungen bekämpft werde, die außerhalb von deren eigener Reichweite liegen, und der Leopard kann auch mit den neueren russischen Modellen konkurrieren, etwa dem T-90.