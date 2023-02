Niederländischen Medien zufolge hat Berlin die Lieferung geleaster Panzer an Kiew abgelehnt – das deutsche Verteidigungsministerium weist die Berichte zurück. In Polen hat derweil die Ausbildung ukrainischer Soldaten begonnen.

Ein Ausbilder der polnischen Armee steht am 31. Januar mit polnischen Soldaten vor einem Leopard 2A5 in Swietoszow Bild: Reuters

Zwischen den Niederlanden und Deutschland ist es zu Irritationen über die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine gekommen. Das Bundesverteidigungsministerium wies am Freitag Berichte aus Den Haag zurück, wonach Berlin eine Weitergabe von 18 Panzern an Kiew blockiere, die die Niederlande von Deutschland geleast haben. „Mir ist nicht bekannt, dass es eine offizielle Anfrage gegeben hat, die dann durch die Bundesregierung abschlägig beschieden worden wäre“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Dagegen hatten niederländische Medien von einem Auftritt der Verteidigungsministerin Kasja Ollongren im Verteidigungsausschuss der Abgeordnetenkammer berichtet. Demnach sagte Ollongren, die Weitergabe der geleasten Panzer des Typs 2A6 sei „nicht in Sicht“, weil Berlin dies abgelehnt habe. „Das war eine militärische Überlegung“ wurde sie zitiert. Andernfalls sei das Kabinett dazu bereit gewesen.

Ministerpräsident Mark Rutte hatte Ende Januar gegenüber der F.A.Z. gesagt, dass seine Regierung erwäge, die geleasten Panzer zurückzukaufen und der Ukraine zu spenden. Als Rutte am Donnerstag beim Europäischen Rat in Brüssel danach gefragt wurde, sagte er, dass sein Land gerne Teil der Leopard-2-Koalition würde und dies mit seinen Partnern diskutiere. Es könne aber auch sein, dass die geleasten Panzer besser in Litauen eingesetzt würden. Sie gehören zu einem deutsch-niederländischen Panzerbataillon.

„Mein Eindruck ist, das läuft“

Scholz nutzte das Treffen der Regierungschefs in Brüssel, um „viele darum zu bitten, dass sie aktiv unterstützen“, wie er anschließend sagte. Sicher ist bis jetzt aber nur, dass Deutschland und Polen jeweils 14 Leopard-2-Panzer liefern. Spanien, Portugal und Kanada, die ebenfalls Interesse signalisiert hatten, haben noch keine nationale Entscheidung getroffen. Scholz zeigte sich gleichwohl optimistisch: „Mein Eindruck ist, das läuft“, sagte der SPD-Politiker in der Nacht zum Freitag.

In Polen hat derweil die Schulung ukrainischer Soldaten an Leopard-Panzern begonnen. Das geht aus einem Video der Agentur Reuters vom Freitag hervor, das am Truppenübungsplatz beim schlesischen Bunzlau aufgenommen wurde. Dort unterhält die polnische Armee eine Leopard-2A4-Brigade und ein Schulungszentrum für die Besatzungen ihrer insgesamt etwa 240 Leopard-Panzer, wie es sonst nur in Deutschland und der Schweiz existiert.

Es verfügt über fünf Panzer für „Fahrschulzwecke“ und Simulatoren. Major Maciej Banaszyński, Chef des Zentrums, sagte in dem Beitrag, für die Umschulung von einem „postsowjetischen“ auf einen Panzer der Generation Leopard oder Abrams „sind zehn Wochen völlig ausreichend“. Wenn man „auf Kosten der Instrukteure, auf Kosten der Wochenenden die Schulung intensiviert, können wir so eine Besatzung binnen fünf Wochen umschulen“. Auch Mechaniker werden dem Bericht zufolge bei Bunzlau geschult; das dauere drei bis sechs Monate.

Die ersten dieser Panzer sollen demnach „gegen Ende April“ in die Ukraine geliefert werden. Unklar ist bisher, ob Polen auch Ersatzteile für beschädigte Leoparden bereitstellt. Für Montag hat Polens Präsident Andrzej Duda bei Bunzlau eine Ansprache und eine Begegnung mit ukrainischen Soldaten angekündigt. Auf dem letzten Ramstein-Treffen im Januar hatte Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak gesagt, Polen könne „bis Ende März ukrainische Soldaten bis zur Größe einer Brigade schulen“; das betreffe allerdings das sowjetische Modell T-72, von dem Polen Kiew weitere Exemplare abgeben will.