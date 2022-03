Die Menschen in Lemberg : „Wach auf, der Krieg ist da“

Furcht vor dem, was noch kommen mag: Gläubige in der Lemberger Jesuitenkirche Sankt Peter und Paul Bild: Laila Sieber

In Sankt Peter und Paul werden in Lemberg die Märtyrer be­weint. Mehrmals pro Woche tragen Soldaten inzwischen die Leichname ihrer toten Kameraden in den mächtigen Barockbau, durch dessen obere Fenster am Nachmittag die Sonnenstrahlen in den dunklen Raum brechen. Er könne nicht sagen, wie viele es schon gewesen seien, flüstert ein Priester im Seitenschiff. Die Zahlen der Getöteten sind streng geheim. Doch es kämen ständig neue. An einem der Altare heben zwei Männer mit weißen Handschuhen einen goldenen Engel herab und bringen ihn in die tiefen Kellergewölbe. Was besonders wertvoll und heilig ist, soll dort die nächsten Wochen überdauern. In den Seitengängen stapeln sich Hilfsgüter, die Freiwillige sammeln und den Soldaten schicken.

Der Krieg ist längst nach Lemberg ge­kommen, auch wenn hier noch keine Bomben fallen. Nachts heulen die Sirenen. An die schlaftrunkenen Stunden in kalten Schutzräumen haben sich die Menschen gewöhnt, genau wie an das un­ruhige Warten auf die ersten Meldungen, wo die Einschläge diesmal waren und ob sie wieder näher gekommen sind. Die Sandsäcke vor den Kellerfenstern fügen sich langsam ins Bild der historischen Straßenzüge. Tagsüber quillt die Stadt vor Menschen über. Mehr als 200 000 Flüchtlinge aus dem Rest der Ukraine hat die Stadt im äußersten Westen des Landes bisher aufgesogen und mit ihnen die Ge­schichten vom blutigen Krieg, der auch hier jederzeit einfallen kann.