Humanitäre Hilfe für Syrien : Legt Russland bei den Vereinten Nationen ein Veto ein?

Fast lässt die Tragödie des russischen Kriegs gegen die Ukraine in Vergessenheit geraten, dass Russland große Mitverantwortung für das Leiden in einem weiteren Land trägt. Nach Angaben der Vereinten Nationen waren 2022 in Syrien 14,6 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfslieferungen angewiesen. 2023 soll die Zahl der Hilfsbedürftigen weiter auf 15,3 Millionen steigen. Der Krieg in der Ukraine, der zu einer Verknappung von Grundnahrungsmitteln und zu deren Ver­teuerung führt, vergrößert ihre Not. Eingeschränkt ist der Zugang zu Trinkwasser. Nur die Hälfte der Trink- und Abwassersysteme funktioniert. Die Folge davon ist, dass sich in Syrien seit Herbst die Cholera wieder ausbreitet. An ihr sind bereits mehrere Tausend Menschen gestorben.

Vor diesem Hintergrund steht am 10. Januar im UN-Sicherheitsrat die näch­­ste Kraftprobe zwischen der Staatengemeinschaft und Russland bevor. An dem Tag läuft das Mandat der Vereinten Nationen ab, über den türkischen Grenzübergang Cilvegözü Kapisi den von Re­bellen gehaltenen Nordwesten Syriens mit Hilfsgütern zu versorgen. Die Vereinten Nationen hatten diesen Crossborder genannten Mechanismus 2014 eingeführt. Seither gingen jeder Verlängerung der Lieferung von Hilfsgütern, die für Millionen Syrer lebensnotwendig sind, nervenzehrende Verhandlungen voraus.