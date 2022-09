Nach Auszählungsfehler : Lega-Gründer Bossi schafft es doch ins Parlament

Lega-Gründer Umberto Bossi, hier am 13. Dezember 2016 in Rom Bild: dpa/picture alliance

Die Nachricht hatte in der Lombardei ein mittelschweres politisches Erdbeben verursacht. Nach Auszählung aller Stimmen der vorgezogenen Parlamentswahlen vom Sonntag teilte die Wahlbehörde des Innenministeriums am Montagabend mit, der 81 Jahre alte Umberto Bossi, Gründer und langjähriger Vorsitzender der einst separatistischen Regionalpartei Lega Nord, habe den Wiedereinzug ins Parlament verpasst. Am Mittwoch hieß es dann aus dem Viminale, wie das Ministerium für Inneres nach seinem Sitz auf einem der sieben Hügel Roms genannt wird, Bossi habe doch ein Mandat in der Abgeordnetenkammer errungen.

Grund für die zunächst verbreitete Falschmeldung war ein Auszählungsfehler. Bei der Vergabe von Listenmandaten müssen Stimmen, die auf Kandidaten entfallen, deren Partei oder Parteienbündnis nicht den Sprung über die Drei- beziehungsweise Zehnprozenthürde schafft, anteilig an die anderen Kandidaten verteilt werden, deren Parteien und Bündnisse tatsächlich ins Parlament einziehen.

Sein Spitzname: „il senatùr“

Nach Anwendung dieses im Wahlgesetz festgeschriebenen sogenannten „Flipper-Effekts“ kam Bossi dann auf eine ausreichende Zahl Stimmen, um als Listenführer für das Mitte-rechts-Bündnis in seinem Heimatwahlkreis Varese in der Lombardei gewählt zu werden.

Spitzenpolitiker der Lega begrüßten Bossis Wiederwahl. Der aus Cassano Magnago in der Provinz Varese stammende Bossi begann seine politische Laufbahn 1987. Damals wurde er zum ersten Mal – und als erster Vertreter seiner Partei – in den Senat gewählt. Aus dieser Zeit rührt Bossis Beiname „il senatùr“ her, die Bezeichnung für Senator im lombardischen Dialekt.

Die Partei hieß damals noch Lega Lombarda und setzte sich für die Abspaltung der wirtschaftsstarken Regionen im Norden des Landes von Italien ein. Als Phantasienamen für den angestrebten neuen Staat wählten die Lega-Leute „Padania“, nach der „Pianura Padana“, wie die Po-Ebene auf Italienisch heißt.

Bossi machte in den Achtzigerjahren aus der Lega Lombarda, die nach der Verschmelzung mit anderen norditalienischen Regionalparteien von 1989 an Lega Nord hieß, eine auf nationaler Ebene relevante Partei. Erstmals nahm Silvio Berlusconi nach dessen Wahlsieg von 1994 mit seiner neugegründeten Partei Forza Italia die Lega Nord in seine Regierungskoalition in Rom auf. Bossi übernahm verschiedene Kabinettsposten in den von Berlusconi geführten Koalitionen. Er saß über Jahrzehnte in beiden Kammern des italienischen Parlaments sowie im Europaparlament in Straßburg, wo er sich jeweils durch seine Eloquenz und scharfe Polemik einen Namen machte.

Seit einem Herzinfarkt und Schlaganfall im Jahr 2004 ist Bossi, der sich zuvor als energiegeladener und athletischer Politiker zu präsentieren pflegte und sich gerne öffentlich im weißen Feinrippunterhemd zeigte, gesundheitlich stark angeschlagen. Nach einem Skandal um illegale Parteienfinanzierungen, in die auch sein Sohn verwickelt war, trat Bossi 2012 vom Parteivorsitz der Lega zurück.

2018 wurde er wegen Veruntreuung von Parteispenden zu 14 Monaten Haft verurteilt. 2013 übernahm der aktuelle Parteichef Matteo Salvini die Führung der Lega, die neben Berlusconis Forza Italia in der geplanten neuen Regierung unter Führung von Giorgia Melonis rechtskonservativer Partei Brüder Italiens vertreten sein wird.

Salvini hatte am Dienstag vorgeschlagen, Bossi solle für seine Verdienste während dreieinhalb Jahrzehnten politischer Tätigkeit mit einem Posten als Senator auf Lebenszeit ausgezeichnet werden. Bossis reguläres Mandat in der größeren der beiden Parlamentskammern dauert zunächst fünf Jahre.