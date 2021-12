Lebenslang für Tiergartenmord : „Das ist nichts anderes als Staatsterrorismus“

Der 23. August 2019 war ein schöner sonniger Tag in Berlin, die Temperaturen lagen um die Mittagszeit um die 30 Grad. In der Parkanlage Kleiner Tiergarten saßen die Leute auf Bänken und im Parkrestaurant. Ein Fahrradfahrer mit schwarzer Perücke, einer schwarzen Basecap und schwarzer Sonnenbrille tauchte um fünf vor zwölf auf, er trug trotz der Hitze schwarze Handschuhe. Mitten im Park zog er aus einem Rucksack eine halbautomatische Waffe mit Schalldämpfer und schoss auf einen Mann.

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Er traf ihn erst im Schulterblatt und mit einem weiteren Schuss in den Hinterkopf. Die Kugel durchschlug den Kopf und trat auf der rechten Wange wieder aus. Der Schütze stieg vom Fahrrad ab, schoss seinem am Boden liegenden Opfer noch einmal ins Scheitelbein, ein Kontrollschuss, um den Tod sicherzustellen. Das habe auf alle Umstehenden wie eine „kaltblütige Hinrichtung“ gewirkt, sagt Olaf Arnoldi.

Nur wenige hundert Meter vom Tatort

Er ist der Vorsitzende Richter des Staatsschutzsenats am Kammergericht Berlin. An diesem Tag wird nach 14 Monaten Verhandlung das Urteil gesprochen im Saal 700 des Gerichtsgebäudes in der Turmstraße. Es ist nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. „Hätten wir an diesem Tag aus dem Fenster dieses Saals geschaut, dann hätten wir womöglich den Täter auf der Flucht sehen können“, sagt Arnoldi. Der Täter, das ist der 56 Jahre alte Russe Wadim Krassikow, ein Mitarbeiter des russischen Sicherheitsapparats, der den Prozess an diesem wie an jedem anderen Verhandlungstag regungslos verfolgt.

Das Opfer war der Georgier Selimchan Changoschwili, ein ethnischer Tschetschene, der im Zweiten Tschetschenienkrieg gegen die russischen Streitkräfte kämpfte und später als Asylbewerber nach Deutschland kam. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, eine Klage dagegen von einem Gericht abschlägig beschieden, weil Changoschwili angeblich nicht politisch verfolgt und in seiner Heimat nicht gefährdet sei. „Dieses stellte sich später als falsch heraus“, sagt der Vorsitzende Richter.

Arnoldi nimmt sich zwei Stunden Zeit, um zu erklären, wie es zum „Tiergartenmord“ kam und wie das Gericht zu seinem Urteil gekommen ist. Es lautet auf lebenslange Haft wegen Mordes, die Schuld wiegt besonders schwer, was eine Entlassung nach 15 Jahren ausschließt. Schon sehr früh sagt der Richter, dass es sich nicht um einen Mord aus persönlichen Gründen handelt, sondern um einen Mord im Auftrag eines anderen Staates.

Am Ende seiner Ausführungen wird er dann sehr deutlich. „Die Zentralregierung der Russischen Föderation ist der Urheber der Tat. Sie hat den Angeklagten beauftragt.“ Dafür habe sie den Täter mit einer Scheinidentität ausgestattet, ihm den falschen Namen Wadim Sokolow gegeben und ihm einen echten Pass auf diese Identität ausgestellt.

Der falsche Pass als Beweis

Doch Krassikow wurde nach der Tat gefasst. Zwei junge Männer hatten die Polizei informiert, nachdem sie ihn beobachtetet hatten, wie der Mann das Fahrrad, seine Kleidung und, wie sich später herausstellte, auch die Tatwaffe, eine Glock 26 mit 9mm Kaliber, in die Spree geworfen hatte. Der falsche Pass, so der Richter, drehte sich dann um in einen Beweis, dass der russische Staat hinter der Tat stehe. Auch die Arbeitergeberbescheinigung für Sokolow, einen angeblichen Bauingenieur, stellte sich als falsch heraus; die Firma, die ihm angeblich Zehntausende Rubel Gehalt zahlte, machte selbst null Rubel Umsatz. Auch an seiner angeblichen Adresse in Sankt Petersburg hat ein Sokolow nie gelebt.

Der Vorsitzende Richter betont, wie viel Aufwand die Ermittler und das Gericht betrieben haben. Verhandelt wurde an 56 Tagen, 47 Zeugen wurden gehört und zehn Sachverständige. Mehrere Fachleute verglichen das Foto Krassikows nach der Festnahme mit einem Fahndungsfoto, das Russland 2014 an Interpol gegeben und später wieder gelöscht hatte. Denn Krassikow war schon verdächtigt worden, 2013 einen Geschäftsmann mit vier Schüssen getötet zu haben – auch damals hatte sich der Täter mit dem Fahrrad seinem Opfer genähert.