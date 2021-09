Leben in Kabul : Selfies mit den Taliban

In einem westlichen Stadtteil von Kabul wohnt Hamida, genau dort, wo am Wochenende frühmorgens Wanderer in die Berge aufbrechen und Familien sich mittags zum Picknick treffen, beladen mit Plastiktüten voll frischem Obst und grünem Tee in Thermoskannen. Hamida ist Persischlehrerin an einer Schule in ihrem Bezirk, stöbert gerne in literarischen Werken ihrer Muttersprache, und da sie sich gerne poetisch ausdrückt, sucht sie auch für die jetzige Situation – Afghanistans Übernahme durch die Taliban – nach einer passenden Metapher.

„Als Frau fühle ich mich wie ein Vogel, dem die Flügel gebrochen wurden“, erzählt die 52 Jahre alte Hamida. Schon zum zweiten Mal in ihrem Leben muss sie nun unter der Taliban leben. Vier erwachsene Kinder hat sie, die Zimmer ihres geräumigen Hauses am Stadtrand werden tagsüber vom Sonnenlicht durchflutet. In einem dieser Räume sitzt sie jetzt auf dem Boden auf den traditionellen, dicken Kissen, die in Afghanistan „Toshak“ genannt werden. Und während sie mir von den Taliban erzählt, rinnen ihr plötzlich Tränen über das Gesicht, erst langsam, dann ohne Unterlass. Hoffnung, so sagt sie, hat sie nicht mehr. Noch mal gehe das nicht, das Hoffen. Es sauge zu viel Energie. Jetzt möchte sie am liebsten nur noch zu Hause bleiben, „weinen und schreien“.

„Damals“, also zwischen 1996 und 2001, als die Taliban bereits in Afghanistan die Macht ergriffen hatten, war Hamida eine junge Mutter. Jahrelang ertrug sie es, nur dann nach draußen zu gehen, wenn es unbedingt nötig war. „An einem Morgen, auf dem Weg zum Einkaufen, trug ich weiße Schuhe“, erinnert sie sich. Ein Talib pöbelte sie an: Das sei respektlos gegenüber der weißen Flagge der Taliban. Dann schlug er sie.

„Ich konnte nicht an ihnen vorbeilaufen“

Vergessen hat Hamida das nicht, und als sie vor wenigen Tagen zum ersten Mal den Taliban begegnete, allein und zu Fuß auf dem Weg zu einem Arzttermin, drehte sie sofort wieder um. „Ich habe sie von Weitem gesehen. Sie standen an einem Kontrollposten, der zuvor von der afghanischen Polizei besetzt war. Ich habe es nicht über mich gebracht, an ihnen vorbeizulaufen, und musste bei ihrem Anblick sofort weinen.“ Bis heute hat sie den Arzttermin nicht nachgeholt.

Dass die Taliban noch einmal an die Macht kommen würden, obwohl die Amerikaner in den vergangenen zwanzig Jahren mehr als 83 Milliarden Dollar für die afghanische Armee, die Luftwaffe, Spezialeinheiten und die Polizei ausgegeben haben, hätte Hamida nicht gedacht. Seit dem 15. August beherrscht die islamistische Miliz fast ganz Afghanistan. Zu Kämpfen kam es in den vergangenen Tagen lediglich noch in der Provinz Pandschir, wo sich die Nationale Widerstandsfront verschanzt hatte, angeführt vom früheren Vizepräsidenten Amrullah Saleh und von Ahmad Massoud. Dessen Vater, Ahmad Shah Massoud, hatte vor 25 Jahren das Pandschir-Tal verteidigt, das die Taliban damals nicht erobern konnten. Doch die Geschichte scheint sich nicht zu wiederholen. Taliban-Sprecher Zabihullah Mudschahid verkündete bereits am Montag, dass alle Distrikte Pandschirs erobert seien.