Anders als in Deutschland ist die Russlandpolitik der vergangenen Jahre in Frankreich bislang keiner kritischen Neubewertung unterzogen worden. Umso mehr Aufmerksamkeit erhält jetzt der neue Vorsitzende des Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, für sein Eingeständnis, Putins „Expansionsdrang“ falsch eingeschätzt zu haben. In der Zeitung „L’Opinion“ sagte der 27 Jahre alte Parteichef am Donnerstag: „Es gab eine kollektive Naivität in Bezug auf die Absichten und Ambitionen von Wladimir Putin.“ Als Emmanuel Macron beschloss, Putin gleich nach seiner Wahl 2017 im Schloss Versailles zu empfangen, habe sich die Öffentlichkeit bei Weitem nicht vorstellen können, welche Absichten der Kremlherrscher gegenüber Europa hatte, sagte Bardella. Es wäre ein „moralischer Fehler, dies nicht zuzugeben“.

Der RN-Vorsitzende führte aus, „die Realität hat an unsere Türen geklopft“. Die Aggression Russlands gegen die Ukraine sei für viele überraschend gekommen. Bardella setzte sich deutlich vom früheren prorussischen Kurs seiner Partei ab und sprach sich für Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Es müsse allerdings darauf geachtet werden, dass Frankreich nicht zu einer Eskalation beitrage. Macron habe recht mit seiner Aussage, dass Russland „nicht gedemütigt“ werden dürfe.

Noch kurz vor Kriegsbeginn hatte Marine Le Pen geleugnet, dass Putin kriegerische Absichten haben könne. Nach der russischen Invasion der Ukraine ließ sie hastig Wahlkampfbroschüren vernichten, die sie zusammen mit Putin zeigten. Lange war der russische Staatschef von Le Pen als Retter der christlichen Zivilisation angepriesen worden. Ihre Partei ließ sich nach der völkerrechtswidrigen Krimannexion in die Kreml-Propaganda einspannen und schickte Abgeordnete als „Wahlbeobachter“ zum Referendum. Zum 5. Jahrestag der Krimannexion besuchte der RN-Abgeordnete Thierry Mariani mit einer Delegation die Krim und behauptete, die Leute seien „glücklicher“ als zuvor. „Die Krim ist russisch“, sagte der RN-Abgeordnete.

Le Pen zum Abendessen mit der ukrainischen Parlamentspräsidenten

Auch finanziell machte Le Pen ihre Partei von Moskau abhängig. Sie hatte 2014 einen Kredit über neun Millionen Euro von der Ersten Tschechisch-Russischen Bank erhalten. Als diese 2016 bankrottging, übernahm das russische Rüstungsunternehmen Aviazapchast die Forderung. Das Unternehmen steht inzwischen auf der EU-Sanktionsliste. „Wenn Sie von Russland sprechen, dann sprechen Sie von Ihrem Geldgeber“, hielt Emmanuel Macron Le Pen im einzigen Fernsehduell vor der Präsidentschaftswahl vor.

Bardella will offensichtlich die Verbindungen zu Moskau kappen. „Patriot zu sein bedeutet, dass man sich für die Verteidigung der territorialen Integrität der Ukraine einsetzt“, sagte er. Die ukrainische Nation existierte „jeden Tag ein bisschen mehr“. „Diese Realität geleugnet zu haben war vielleicht einer der größten Fehler von Wladimir Putin“, so der RN-Chef. Der EU-Abgeordnete hatte sich zum Applaus für den ukrainischen Präsidenten im EU-Parlament erhoben, als dieser dort vor Kurzem eine Rede hielt. „Die moralische, politische und materielle Unterstützung der Ukraine ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Die ukrainische Sache hat die gesamte europäische Öffentlichkeit bewegt. Und das ist vielleicht auch das, was Wladimir Putin unterschätzt hat. Wir haben eine kulturelle Nähe zur Ukraine“, sagte Bardella.

Auch Marine Le Pen hat ihre ablehnende Haltung gegenüber der ukrainischen Staatsführung korrigiert. Als Ruslan Stefan­tschuk kürzlich Paris besuchte, kam auch Le Pen zum Abendessen mit dem ukrainischen Parlamentspräsidenten ins Hôtel Lassay, dem Amtspalast der Präsidentin der Nationalversammlung. Die RN-Fraktionsvorsitzende soll zunächst ein gewisses „Unbehagen“ unter den Anwesenden ausgelöst haben, berichtete das Magazin „L’Obs“. Sie habe sich dann aber bei Jakobsmuscheln und Foie Gras höflich in das Gespräch eingebracht. Sie befragte Ste­fan­tschuk zu russischen Gaslieferungen. Zum Abschluss des Abendessens erhielt der Ukrainer einen Jack Russell Terrier aus Schokolade, eine Anspielung auf einen Minensuchhund, der von Selenskyj ausgezeichnet worden war.

Le Pen nimmt sich in der Russlandpolitik die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zum Vorbild. Der RN-Abgeordnete Sébastien Chénu sagte, Ziel sei es, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Deshalb müssten schon jetzt Kontakte in die ukrainische Staatsführung geknüpft werden. Nicht alle RN-Abgeordneten sind mit dieser Kehrtwende einverstanden. Der Abgeordnete Mariani verteidigte weiterhin die Politik Putins und behauptete, die Ukraine verfolge das Interesse, Europa in den Krieg hineinzuziehen.