Wahlziele Le Pens und Macrons : Kopftuchbann oder Bildungsoffensive?

Die Programme der beiden Präsidentschaftskandidaten bei der Stichwahl in Frankreich unterscheiden sich erheblich. Auf diese fünf Punkte kommt es an.

Ein Wahlhelfer mit seinem Sohn in einem Wahllokal in Straßburg am Sonntag Bild: dpa

Frankreich stimmt an diesem Sonntag über sein künftiges Staatsoberhaupt und die grundlegende Ausrichtung der Politik der kommenden Jahre ab. Gut ein Viertel der eingeschriebenen Französinnen und Franzosen hat bis zum Mittag bereits gewählt. Dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, steht als Herausforderin die Rechtsnationalistin Marine Le Pen in der Stichwahl gegenüber. Wie unterscheiden sich die Programme der beiden Kandidaten?

Zuwanderung

Marine Le Pen will das muslimische Kopftuch aus dem öffentlichen Raum verbannen. Sie möchte Abschiebungen erleichtern, den Familiennachzug für Einwanderer aufheben und den Erwerb der Staatsbürgerschaft per Geburt (ius solis) abschaffen.

Emmanuel Macron setzt auf eine Bildungsoffensive, um die Integration von Zuwanderern zu verbessern. Das Modell mit halben Klassenstärken in Schulen mit hoher Einwanderungsquote soll ausgeweitet werden. Zugleich verspricht er, den Kampf gegen den Islamismus zu verstärken. Zuschüsse an muslimische Verbände sollen besser kontrolliert werden. Ein neues Forum für den Islam Frankreichs löst den Islamrat ab.

Kaufkraft

Marine Le Pen will die Steuern auf Energie und Treibstoffe senken. Für 100 Grundbedarfsgüter plant sie, die Mehrwertsteuer auf null zu senken. Sie verspricht eine allgemeine Gehaltserhöhung von 10 Prozent, indem sie die Lohnnebenkosten reduziert.

Emmanuel Macron will die Kaufkraft der Arbeitnehmer stärken, indem er sie mit einer Prämie in Höhe von bis zu 6000 Euro von Steuer- und Sozialabgaben befreit. Außerdem hat er versprochen, das „Schutzschild“ gegen hohe Energietarife aufrechtzuerhalten, solange die Krise dies erfordere. Dazu will er die Energiepreise deckeln. Einen ähnlichen Mechanismus gibt es auch für die Treibstoffpreise, der ebenfalls verlängert werden soll.

Deutschland

Marine Le Pen sieht „unüberwindbare Differenzen“ zwischen Paris und Berlin. Sie will alle deutsch-französischen Verteidigungsprojekte beenden, die seit 2017 begonnen wurden. Das würde auch das Kampfflugzeugsystem FCAS betreffen. Dem Aachener Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration fühlt sie sich nicht verpflichtet. Sie hält den deutschen Atomausstieg für inkompatibel mit einem europäischen Strommarkt und arbeitet deshalb auf Frankreichs Austritt hin.

Emmanuel Macron wirbt für eine enge deutsch-französische Partnerschaft zugunsten der EU. Er will die gemeinsamen Verteidigungsprojekte vorantreiben und die Verteidigungskapazitäten der EU stärken. Der Aachener Vertrag müsse stärker mit Leben erfüllt werden. Den europäischen Strommarkt will er reformieren.

Europa

Marine Le Pen will die französischen Beitragszahlungen kürzen. Sie strebt ein „Europa der Nationen“ an und lehnt die EU als Rechtsraum ab. Deshalb will sie ein Referendum vorbereiten. Es soll helfen, die europäische Rechtsprechung etwa bei der Einwanderungspolitik aushebeln zu können. Sie will zu systematischen Grenzkontrollen an den Außengrenzen Frankreichs zurückkehren.

Emmanuel Macron strebt an, dass die EU „in allen Bereichen in die Lage versetzt wird, eigenständig zu entscheiden“. Er will den Schengenraum reformieren, um Missstände in der Einwanderungs- und Asylpolitik zu beheben. Er setzt sich für eine CO2-Grenzsteuer ein.

Verteidigung

Marine Le Pen will aus den integrierten Militärstrukturen der NATO austreten. Sie kritisiert die Raketen-Schutz-Strategie der NATO, weil sie die französische nukleare Abschreckungsdoktrin schwäche. Le Pen hat auch geäußert, die Partnerschaft mit Großbritannien im Verteidigungsbereich stärken zu wollen. Zugleich will sie nach dem Ende des Ukraine-Krieges „für eine Annäherung Russlands an die NATO“ werben.

Emmanuel Macron will die NATO von innen reformieren und die europäischen Verteidigungskapazitäten verbessern. Dem Zwei-Prozent-Ziel hat er sich schon vor dem Krieg in der Ukraine verschrieben. Für den Zeitraum 2019 bis 2025 sind laut Programm Verteidigungsausgaben in Höhe von 295 Milliarden Euro geplant.