Aktualisiert am

Arme Menschen in Lateinamerika

Arme Menschen in Lateinamerika :

Arme Menschen in Lateinamerika : Das Virus ist nicht gerecht

Ein Obdachloser vor einem geschlossenen Laden in Sao Paulo Bild: AFP

Das Corona-Virus unterscheide nicht zwischen Arm und Reich, zwischen Banker und Bauarbeiter, zwischen Schwarz und Weiß, wurde in den vergangenen Tagen immer wieder behauptet. Es sei eine Bedrohung, gegen die man durch keine Privilegien gefeit sei.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Das mag vielleicht – und auch dort nur begrenzt – für die entwickelten Sozialstaaten in Europa gelten, wo es Auffangnetze gibt, durch deren Maschen kaum jemand fällt. In Lateinamerika, wo die Infektionskurven noch ganz am Anfang stehen, sieht die Wirklichkeit jedoch anders aus. Dort wirkt die Vorstellung einer gerechten Krankheit schon zu Beginn der Pandemie absurd.