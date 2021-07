Urteile nach Kapitol-Angriff : Unschuldig wegen „Trumpitis“?

Er soll das Friedensdenkmal vor dem Kapitol bestiegen, sich dabei gefilmt und seine Dienstmarke in die Kamera gehalten haben: Am Dienstag wurde der erste aktive Bundespolizist wegen der Beteiligung an dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar angeklagt. Mark I. aus Kalifornien, der bei der Drogenfahndung DEA arbeitet, soll seine Dienstwaffe dabei gehabt haben, als er sich den Anhängern von Donald Trump anschloss, die vor dem Gebäude gegen das Wahlergebnis protestierten.

Am Montag hatte es die erste Verurteilung wegen einer schweren Straftat gegeben: Paul Allard Hodgkins aus Tampa in Florida muss für acht Monate ins Gefängnis, weil er im Kapitol die Arbeit der Polizisten behindert hatte. Videos vom 6. Januar zeigen ihn mit einer Trump-Flagge im Senatssitzungssaal, in den die Krawallmacher eingedrungen waren.