Auftragsmorde im Ausland : Russisches Gift

In der Ukraine in höchstem Ansehen: Mordopfer Stefan Bandera Bild: Picture-Alliance

Der Mörder wartete im Treppenhaus. Er hatte eine Spezialwaffe bei sich, sie sah wie eine Spritzpistole aus. Im Innern befanden sich eine Ampulle mit einer klaren Flüssigkeit, eine Pulverladung und ein Schlagbolzen. Als sein Opfer am 10. Oktober 1957 das Haus am Karlsplatz 8 in München betreten hatte, drückte er ab. Der konzentrierte Dampf der Blausäure traf aus 40 Zentimeter Entfernung auf das Gesicht des Opfers, wirkte sofort tödlich. Das Opfer war Lew Rebet, ein ukrainischer Professor und Anführer der antisowjetischen „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ (OUN).

Der Mörder Bogdan Staschinskij war Agent des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Nach der Tat atmete er aus einer Sicherheitsampulle ein Gegengift ein, ging in den Hofgarten und warf die Pistole in einen Bach. Als die Leiche zwei Tage später seziert wurde, konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Der Obduzent kam zu dem Schluss, dass Rebet auf natürliche Weise an Herzversagen gestorben war. Der perfekte Giftmord war geglückt.