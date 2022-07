Urteil in Moskau : Sieben Jahre Strafkolonie wegen „Falschinformationen“ über den Krieg

Es ist ein deutliches Zeichen des Kremls an Amtsträger, sich nicht gegen die offizielle Linie zur „Spezialoperation“ in der Ukraine zu stellen: Wegen „Falschinformationen“ über den Krieg muss ein Kommunalpolitiker lange in Haft.

In Russland ist erstmals ein Gegner des Krieges in der Ukraine zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er absichtlich „Falschinformationen“ über die russische Armee verbreitet habe. Der Moskauer Kommunalabgeordnete Alexej Gorinow soll nach dem Urteil eines Gerichts der Hauptstadt vom Freitag sieben Jahre in eine Strafkolonie.

Gorinow hatte sich am 15. März in einer Sitzung gegen einen „Plan für Freizeitarbeit“ im zentralen Krasnosselskij-Stadtbezirk ausgesprochen, solange der Krieg andauere. „Von was für einem Wettbewerb für Kinderzeichnungen zum Tag des Kinderschutzes kann die Rede sein, von was für einer Organisation von Tanzprogrammen zum Tag des Sieges, wenn bei uns jeden Tag Kinder sterben?“, sagte der 60 Jahre alte Abgeordnete ausweislich einer Aufzeichnung der Sitzung, die auf Youtube anzusehen ist. „Zur Information sage ich, dass rund hundert Kinder in der Ukraine gestorben sind und Kinder Waisen werden. Die Enkel und Urenkel der Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg werden jetzt in das Inferno der Kampfhandlungen auf dem Gebiet der Ukraine geworfen. Ich denke, dass alle Bemühungen der Zivilgesellschaft einzig darauf gerichtet sein müssen, den Krieg zu beenden und die Truppen Russlands von dem Gebiet der Ukraine abzuziehen.“

Das Strafverfahren gegen Gorinow sowie die Bezirksvorsteherin Jelena Kotjonotschkina – die dem Abgeordneten zugestimmt und Russland einen „faschistischen Staat“ genannt hatte – war Ende April eröffnet worden. Beiden sei es darum gegangen, „bei den Bürgern das Gefühl der Besorgnis, der Angst, der Unruhe und der Schutzlosigkeit von Seiten des Staates“ hervorzurufen. Zwei Abgeordnete der Duma, des russischen Unterhauses, hatten sich an die Staatsanwaltschaft gewandt, die daraufhin Ermittlungen aufnahm.

Nur zwei Zeugen sagten aus

Kotjonotschkina reiste aus Russland aus, das Land hat sie international zur Fahndung ausgeschrieben. Gorinow wurde seit dem 27. April im Untersuchungsgefängnis „Matrosenruhe“ festgehalten, da er ansonsten, wie die Anklage und die – aus anderen Verfahren mit politischem Hintergrund bekannte – Richterin Olessja Mendelejewa argumentierten, „Druck auf Zeugen ausüben“ oder fliehen könne. Statt 13 Zeugen, die Gorinow belasten sollten, traten dann im Prozess nur zwei auf, die hinter verschlossenen Türen aussagten. Laut dem Newsportal „Mediasona“ sagte eine Zeugin aus, sie sei selbst in der Sitzung gewesen und habe sich geärgert, dass Kinder um ein Fest gebracht werden sollten. Der zweite Zeuge habe sich durch das Video der Sitzung „beleidigt“ gefühlt.

Die Verteidigung bot Zeugen auf, die Gorinows Arbeit als Kommunalabgeordneter lobten, was Richterin Mendelejewa allerdings laut „Mediasona“ als „subjektiv“ zurückwies. Gorinow bestritt im Verfahren, dass er sich mit Kotjonotschkina „vorab und verbrecherisch abgesprochen“ habe, wie die Anklage ausführte: „Um meine Meinung zu sagen, brauche ich mich nicht mit jemandem zu verabreden.“ Auch fragte ihn die Richterin, ob er die „Ziele und Aufgaben der Spezialoperation“, so das offizielle Wort für den Krieg, kenne. Gorinow antwortete scherzend, er wisse, was offiziell erklärt worden sei, könne aber „diese Worte nicht aussprechen“. Gemeint waren offenbar die Worte „Entnazifizierung und Demilitarisierung“, die von Präsident Wladimir Putin stammen.

Laut dem Newsportal „Mediasona“ kamen rund 70 Personen zur Urteilsverkündung. Im sogenannten Aquarium, dem Angeklagtenkäfig, hielt Gorinow ein Papier hoch, auf dem geschrieben stand: „Braucht ihr diesen Krieg noch?“ Einer der Strafvollzugsbeamten in grauem Flecktarn versuchte, das Papier mit den Händen zu verdecken, gab es aber bald auf. Gorinow beschwerte sich, dass ihm die Handschellen auch zur Urteilsverkündung nicht abgenommen wurden. Laut „Mediasona“ sagte die Richterin, dass eine „Besserung des Angeklagten unmöglich“ sei ohne eine Inhaftierung, woraufhin Gorinows im Saal anwesende Frau in Tränen ausgebrochen sei. Zuschauer, die demnach Gorinow applaudierten, seien des Saales verwiesen worden. Richterin Mendelejewa verhängte gegen Gorinow zusätzlich zu den sieben Jahren Haft noch ein vier Jahre geltendes Verbot, im Staatsdienst zu arbeiten. Gorinow sagte, er sei überrascht über das hohe Strafmaß.

Zuvor waren in zwei Strafverfahren wegen Verbreitung angeblicher Falschnachrichten über die Streitkräfte eine hohe Geldstrafe sowie eine Bewährungsstrafe verhängt worden. Offenkundig sollen insbesondere Russen, die in öffentlicher Funktion tätig sind – Gorinow und Kotjonotschkina waren 2017 gewählt worden – abgeschreckt werden, gegen die offizielle Linie zum Krieg respektive zu der „Spezialoperation“ zu verstoßen, was die neuen Zensurgesetze ermöglichen. Es laufen Dutzende weitere Strafverfahren sowie Hunderte Ordnungswidrigkeitsverfahren um vergleichbare Fälle. Der Moskauer Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, der in demselben Stadtbezirk Abgeordneter ist wie Gorinow, konnte nicht zur Urteilsverkündung kommen, da er derzeit eine Arreststrafe wegen angeblichen Widerstands gegen Polizisten absitzt.