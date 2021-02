Proteste gegen Kantinenessen : „Ideologie gehört nicht auf die Teller unserer Kinder“

Bohnensalat, danach Kräuter-Omelett an Bio-Spinat mit Bechamel, Käse und Obst: So lautet am Dienstag das Einheitsmenü der Schulkantinen in Lyon, das einen landesweiten Sturm der Entrüstung hervorgerufen hat. Die fleischlose Kost, die der grüne Bürgermeister der drittgrößten französischen Stadt aufgrund verschärfter Corona-Regeln für die Schulkinder beschlossen hat, ist nicht nach dem Geschmack führender Regierungsmitglieder. „Wir sollten die Ideologie nicht auf die Teller unserer Kinder legen“, sagte Landwirtschaftsminister Julien Denormandie.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Das Einheitsmenü sei eine „soziale Schande“ und „aberwitzig mit Blick auf eine ausgewogene Ernährung“, sagte der Minister am Dienstag im Radiosender RTL. Er hielt den Grünen vor, eine „Ökologie der Abschottung“ zu pflegen, die „auf Kosten der Schwächsten geht, die sich keine ausgewogene Ernährung leisten können“. Aus seiner Sicht gehört eine Portion Fleisch zu einer ausgewogenen Ernährung.

„Fisch und tierische Proteine vorgesehen“

Bürgermeister Grégory Doucet hatte zuvor erläutert, dass er sich zu dem fleischlosen Einheitsmenü entschlossen habe, um die Essensausgabe in den Schulkantinen zu erleichtern und die Einhaltung der verschärften Abstandsregeln zu verbessern. „Fisch und tierische Proteine sind vorgesehen“, betonte Doucet. Normalerweise gibt es mehrere Menüangebote, die religiöse Speisevorschriften insbesondere der muslimischen Schüler, aber auch Nahrungsmittelallergien berücksichtigen.

Doch der Landwirtschaftsminister hat kein Verständnis dafür, dass auf Fleisch verzichtet werden soll. Er habe den Präfekten angerufen, die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen zu überprüfen, teilte er mit. Die Agrarlobby weiß der Minister auf seiner Seite. Am Montagnachmittag fuhr ein Dutzend Landwirte mit Traktoren aus Protest vor das imposante Rathaus von Lyon.

„Kein Weihnachtsbaum, keine Tour de France, kein Fleisch in der Kantine, was kommt als nächstes?“, fragte die Vorsitzende des Landwirtschaftsverbandes FNSEA, Christine Lambert, am Dienstag im Fernsehsender Public Sénat. Sie spielte darauf an, dass der grüne Bürgermeister von Bordeaux keinen „toten Baum“ in der Weihnachtszeit vor seinem Rathaus aufgestellt hat und der Bürgermeister von Lyon die Radfahrer der Tour als „Machos“ kritisiert und auf eine Etappe durch Lyon verzichtet hatte.