Landflucht in Spanien : Die sterbenden Dörfer begehren auf

Sie nennen es „demographische Wüste“: Dörfer und Regionen in Spanien, die durch die Landflucht ausgeblutet sind. In Kastilien-León versuchen die verbliebenen Bewohner jetzt, ihre Heimat zu retten.

Für den kleinen Parteitag zwischendurch reicht ein Stehtisch auf der Terrasse an der Plaza Mayor von Soria. In der Mittagssonne bespricht Ángel Ceña bei einem Glas Bier, wie der Wahlkampf weitergeht. Zuvor hat der Spitzenkandidat von „Soria Ya“ ein Rundfunkinterview gegeben, später zieht er mit seinen Leuten wieder über die Dörfer. „Suerte, Ángel“, ruft ein Passant dem 54 Jahre alten Beamten zu und wünscht ihm Glück für den nächsten Sonntag. Dann wählt Kastilien-León, die größte autonome Region im Herzen Spaniens, ein neues Parlament. Ángel Ceña wird wohl zu den Gewinnern zählen.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

„Wir sind auf einem guten Weg. Am Wahltag werden wir sehen, wie stark wir wirklich sind. Bis dahin glauben wir den Umfragen nicht“, meint der Verkehrsin­spektor vorsichtig. Bis zu drei Abgeordnete und vielleicht sogar 42 Prozent der Stimmen sagen die Meinungsforscher Soria Ya in der Provinz voraus. Erst kurz vor Weihnachten hatte sich die Bürgerinitiative entschlossen, bei den überraschend vorgezogenen Regionalwahlen anzutreten. Eineinhalb Monate danach hat sie in den Umfragen die in Madrid regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez und die konservative Volkspartei (PP) hinter sich gelassen, die in Kastilien-Léon seit drei Jahrzehnten den Regionalpräsidenten stellt.