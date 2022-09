Landesverteidigung gefährdet : Wie die Niederlande um Soldaten werben

Niederländische Soldaten der 11. Luftlandebrigade am 5. Mai 2022 in Barth Bild: Reuters

Über 260.000 Soldaten verfügten die niederländischen Streitkräfte am Ende des Kalten Kriegs. Heute ist weniger als ein Fünftel davon übrig, 48.000 Soldaten. Große Sprünge kann das Land damit nicht machen. Die vorige Ver­teidigungsministerin Ank Bijleveld gestand sogar ein, dass die Armee das eigene Territorium nicht mehr verteidigen könne. Das war vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, der auch in Den Haag zu einer Neuorientierung geführt hat. In den nächsten vier Jahren sollen zehn Milliarden Euro zusätzlich in die Verteidigungsfähigkeit investiert werden. Dazu gehören auch 6500 neue militärische Dienstposten. Woher aber soll das Personal kommen?

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Das Verteidigungsministerium hat jetzt eingestanden, dass es eine gravierende Personallücke gibt. Zum 1. Juli seien schon 8800 bestehende Posten nicht besetzt gewesen, legte Staatssekretär Christophe van der Maat in einem Schreiben an das Parlament dar. Bis 2026 müsse man jedes Jahr 6800 neue Soldaten rekrutieren. „Das ist angesichts der gegenwärtigen Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine große Herausforderung“, schreibt der rechtsliberale Politiker aus der Partei von Ministerpräsident Mark Rutte. Er wolle nicht die Augen vor der Möglichkeit verschließen, „dass es in einigen Jahren nicht mehr genügend Personal gibt, um dem Auftrag der Landesverteidigung nachzukommen“. Man müsse deshalb zusätzliche Maßnahmen ergreifen.