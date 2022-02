Rückkehr der „Bayern“ : Kein Gruß am Kai

Nach sieben Monaten auf hoher See soll die Fregatte „Bayern“ an diesem Freitag bei Orkanwetter nach Wilhelmshaven zurückkehren. Hinter dem Kriegsschiff liegt eine 80.000 Kilometer lange Reise bis ins ferne Tokio, die nicht nur in der Nordsee stürmische Momente hatte. Die Bundesregierung hatte vor rund zwei Jahren beschlossen, die internationale Kooperation mit der indopazifischen Region zu intensivieren und verstärkt für die Freiheit der Seewege einzutreten. Das Schiff mit etwa 180 Seeleuten an Bord hatte Wilhelmshaven im August vorigen Jahres verlassen, damals regierte noch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Auf seiner Fahrt nach Japan, Aus­tralien, Singapur und Indien sollte das Schiff Flagge zeigen – in einer Region, die wegen Chinas imperialer Ambitionen in Sorge ist. Zur Verwunderung mancher befreundeter Staaten sollte auch ein Flottenbesuch in China stattfinden. Er scheiterte aber an einer Absage Pekings. Die dortige Regierung wurde vorab sowohl durch die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als auch durch Außenminister Heiko Maas (SPD), über die friedlichen Absichten der Fregatte informiert. Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, hatte Kramp-Karrenbauer wegen des Vorhabens zunächst dennoch ein „wilhelminisches Weltbild“ vorgeworfen. Später sagte Mützenich, es sei gut gewesen, „dass der Außenminister die Länder der Region über unsere Absichten und unsere Haltung informiert hat. Dies tut man behutsam und nicht wie Frau Kramp-Karrenbauer in öffentlichen Reden, die an ungute deutsche Zeiten erinnern.“ Die CDU-Politikerin erwiderte damals: „Es ist gut, über unsere Werte zu reden, noch besser ist es, konkret etwas dafür zu tun.“

Überschattet von Schönbachs Russland-Rede

Ihre Nachfolgerin, die Sozialdemokratin Christine Lambrecht, reist nun nicht zur Begrüßung des heimkehrenden Schiffs nach Wilhelmshaven. Die Ministerin bedaure, dass sie aus Termingründen, unter anderem wegen der Münchner Sicherheitskonferenz, nicht selbst kommen könne, hieß es aus dem Ministerium. Es werde der stellvertretende Generalinspekteur zur Begrüßung entsandt. Die „Bayern“, ein Schiff der F123-Klasse, wurde 1996 in Dienst gestellt. Sie besuchte seit August vorigen Jahres zahlreiche Häfen, zuletzt noch das israelische Haifa. Die „Bayern“ übte unterwegs gemeinsam mit Einheiten aus vielen Ländern, nahm an NATO-Operationen teil und beteiligte sich an der Überwachung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea.

Überschattet wurde die Reise bei einem Aufenthalt in Indien. Dort hatte der damalige Inspekteur der Marine, Kay-Achim Schönbach, das Schiff besucht. Bei einer Veranstaltung in Delhi hatte Vizeadmiral Schönbach, der sich selbst als „sehr radikalen Katholiken“ bezeichnete, einer Allianz des christlich-orthodoxen Russlands mit dem christlichen Deutschland sowie Indien gegen China das Wort geredet und gesagt: „Wir, Indien, Deutschland, brauchen Russland, weil wir Russland gegen China brauchen.“ Schönbach, dazu keineswegs berufen, riet der Bundesregierung, dem russischen Präsidenten Putin den Respekt zu zollen, „den er wirklich verlangt und den er wahrscheinlich auch verdient“, die Krim sei verloren, so sein Urteil. In Berlin war man empört. Zudem hatte der Marine-Chef einen baldigen Krieg auf dem Kontinent vorhergesagt, „wahrscheinlich nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber in den nächsten ein, zwei Dekaden wird es Krieg geben“. Vor allem seine Äußerungen zu Russland waren es, die in der Öffentlichkeit kritisiert wurden. Schönbach trat ab.

Der Kommandant der „Bayern“, Fregattenkapitän Tilo Kalski, sprach kurz vor der Rückkehr von einer „durchweg erfolgreichen Durchführung dieser Fahrt, welche von operativen, aber eben im Schwerpunkt auch diplomatischen Facetten gekennzeichnet war“. Er dankte der Besatzung für ihren Einsatz, es sei „keineswegs selbstverständlich, dass ein Schiff über Monate im Dauerbetrieb ohne nennenswerte technische Probleme zur See fahren kann“. Die Besatzung geht nun erst mal in Urlaub, ehe dann die nächsten Seefahrten anstehen. Über einen anerkennenden Empfang durch Ministerin Lambrecht hätte sich mancher wohl gefreut. Schon bei der Rückkehr des letzten Bundeswehr-Kontingents aus Afghanistan im Juli vorigen Jahres hatte die Bundesregierung gefehlt. Auch damals hieß es, man habe wichtige andere Termine.