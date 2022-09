UN-Bericht : Lager in Xinjiang könnten Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein

Mitglieder der uigurischen und kasachischen Gemeinschaften versammeln sich am 26. Juli 2022 zu einem Protest in der Nähe des Hauptsitzes der Vereinten Nationen in New York, um auf den bevorstehenden Bericht über Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang aufmerksam zu machen. Bild: EPA

Nur zwölf Minuten vor dem Ende ihrer vierjährigen Amtszeit veröffentlichte die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet ihren seit langem erwarteten Bericht über Chinas Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang. Darin kommt sie zu dem Ergebnis, dass „das Ausmaß an willkürlicher und diskriminierender Internierung von Uiguren und Angehörigen anderer mehrheitlich muslimischer Gruppen (…) Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen könnte“.

In dem 48 Seiten langen Gutachten werden die meisten der seit langem gegen China erhobenen Vorwürfe als „glaubhaft“ bewertet. Das gelte etwa für Vorwürfe von Folter und sexueller Gewalt in den Internierungslagern in Xinjiang. Zumindest in den Jahren 2017 bis 2019 habe es „großangelegte willkürliche Freiheitsberaubung“ gegeben. Zwar gebe es keine gesicherten Informationen über die genaue Zahl der Betroffenen. Aus den vorliegenden Informationen könne jedoch geschlossen werden, dass „ein substantieller Anteil der uigurischen und anderen mehrheitlich muslimischen Bevölkerung“ interniert worden sei. Das Büro der Hohen Kommissarin sei nicht in der Lage zu verifizieren, ob die Lager weiter in Betrieb seien. Es gebe jedoch Hinweise, dass sich der Fokus von außergerichtlicher Internierung zu Gefängnisstrafen verschoben habe. Der Bericht verweist auf „den dramatischen Anstieg“ an Verurteilungen zu langen Haftstrafen. Unterlagen zu den Gerichtsprozessen gäben Hinweise darauf, dass die Richter „jede Art von Gesetzesverstoß durch einen Muslim als mutmaßlich ‚extremistisch‘ betrachten“.

Zuvor Befürchtungen, dass Bachelet sich Druck beugt

Bachelets Büro verschickte die Analyse am Mittwochabend zwölf Minuten vor Mitternacht an Medien weltweit. Die Chilenin, die seit Mitternacht nicht mehr im Amt ist, verzichtete darauf, das Papier persönlich vorzustellen. Bis zuletzt hatte es Befürchtungen gegeben, dass sie sich dem Druck Chinas beugen und auf eine Publikation verzichten könnte. Peking hatte mit allen Mitteln versucht, die Veröffentlichung zu verhindern. Bachelet hatte dies vergangene Woche indirekt bestätigt. Unter anderem hatte Peking einen Brief an die Hohe Kommissarin orchestriert, der von 40 Ländern unterschrieben worden war. Eine erste, zumindest fast finalisierte Version des Xinjiang-Berichts lag bereits vor einem Jahr vor, wie Bachelet seinerzeit bestätigte. Der chinesischen Führung gelang es, deren Publikation zu verzögern, indem sie der Hohen Kommissarin Zugang zur Region Xinjiang gewährte. Dieser Besuch, für deren Verlauf Bachelet international scharf kritisiert wurde, schlug sich nicht erkennbar in der Endversion nieder.

Menschenrechtsgruppen begrüßten noch in der Nacht die Veröffentlichung. Die Organisation Human Rights Watch sprach von einem „wegweisenden“ Bericht. „Opfer und deren Familien, die die chinesische Regierung seit langem verunglimpft hat, sehen ihre Verfolgung endlich anerkannt und können jetzt die Vereinten Nationen und ihre Mitgliedsstaaten anrufen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, äußerte die Organisation. Als nächsten Schritt fordert Human Rights Watch eine offizielle Präsentation des Berichts vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf und eine Diskussion der Mitglieder über die Schlussfolgerungen und nächste Schritte. Eine solche Sitzung könnte aber daran scheitern, dass eine Mehrheit der Mitglieder ihr zustimmen müsste. China ist es in der Vergangenheit in dem Gremium oft gelungen, Mehrheiten für seine Interessen zu mobilisieren.