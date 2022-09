Moskau beklagt Behinderungen : Lässt Russland das Getreide-Abkommen platzen?

Russland will Änderungen am Abkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides durchsetzen. Präsident Wladimir Putin gibt den Anwalt Afrikas. Doch er verfolgt eigene Interessen.

Es war eine der Wutdemonstrationen, die für Wladimir Putin typisch sind. „Wir haben alles getan, damit dieses Abkommen zustande kommt“, sagte Russlands Präsident vorige Woche bei seinem „Östlichen Wirtschaftsforum“ in Wladiwostok. „Dann stellte sich heraus, dass man uns einfach wieder einmal grob übers Ohr gehauen hat, wie man im Volksmund sagt. Angeschmiert. Und nicht nur uns, sondern die ärmsten Länder, unter dem Vorwand, die Abmachung einzuhalten. Das ist doch offensichtlich.“

Das Abkommen, über das Putin klagte, gilt der Ausfuhr von ukrainischem Getreide aus drei von Russland blockierten ukrainischen Häfen: Odessa, Tschornomorsk und Juschne. Es wurde am 22. Juli unter Vermittlung der Vereinten Nationen in Istanbul abgeschlossen, für zunächst 120 Tage und „kann“, so die Formel, „automatisch verlängert werden“. Doch kann jede der drei Parteien – Russland, die Ukraine und die Türkei – die „Schwarzmeer-Getreide-Initiative“ ganz beenden oder Änderungen daran fordern – und damit droht Moskau.

Mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj will Putin nicht sprechen. Er wendet sich, wie in vielen Streitfragen, an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das Gespräch der beiden über den „Getreidedeal“ sei „nötig“, ja „überfällig“, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow. Den Rahmen dafür soll der Gipfel der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit am Donnerstag und Freitag im usbekischen Samarkand bieten, an dem Erdogan – die Türkei ist nicht Mitglied – als Gast teilnimmt.

Eigentlich ist das Abkommen eine Erfolgsgeschichte. Zeitweise waren etwa 20 Millionen Tonnen Getreide in der „Kornkammer Europas“ blockiert. Inzwischen kommt der Export voran. „Im August betrug unser Gesamtexport von Agrarprodukten etwa fünf Millionen Tonnen“, sagt Olexandr Kubrakow, Infrastrukturminister der Ukraine, der F.A.Z. Davon seien 1,7 Millionen Tonnen über die Schwarzmeerhäfen gelaufen, 1,5 Millionen über Ausweichhäfen an der Donau, der Rest mit Lastwagen und Zügen. Im April waren es laut Kubrakow insgesamt erst 300.000 Tonnen gewesen, im Juni und Juli zusammen etwa drei Millionen Tonnen. Etwa zwölf Millionen Tonnen Altbestände sind demnach noch in den Speichern.

„Wenn die positive Dynamik sich fortsetzt, könnten wir wie früher fünf Millionen Tonnen pro Monat allein aus den Schwarzmeerhäfen erreichen“, sagt Kubrakow. Das Gemeinsame Koordinationszentrum (JCC) in Istanbul, in dem seit Ende Juli Vertreter Russlands, der Türkei, der Ukraine und der UN das Abkommen umsetzen, meldet nahezu täglich, dass weitere Frachtschiffe die Erlaubnis bekommen haben, einen der drei Häfen zu verlassen. Bis zum vergangenen Montag wurden laut JCC 147 Einfahrten in die Häfen und 122 Ausfahrten aus ihnen heraus erlaubt und dabei mehr als 2,7 Millionen Tonnen Getreide und andere Nahrungsmittel wie Sonnenblumenprodukte exportiert. Der Preis etwa für Weizen ist von Höchstwerten Anfang März und Mitte Mai wieder gefallen. Dass infolge des Abkommens wieder Weizen aus ukrainischen Häfen exportiert wird, benennt Ayşegül Selişik von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) der UN gegenüber der F.A.Z. als einen der Gründe dafür. Doch seit Putins Wutausbruch sind die Preise wieder gestiegen.

Putin als Anwalt Afrikas

Russlands Präsident war in Wladiwostok zuvorderst als Anwalt der „Partner in Afrika“ aufgetreten, sprach von einem „neuerlichen gemeinen Betrug“. Wenn man die Türkei als „Vermittlungsland“ nicht berücksichtige, werde „fast alles“ ukrainische Getreide „nicht in Entwicklungsländer, sondern in EU-Länder“ geliefert, sagte Putin. Das führt freilich in die Irre. Das JCC teilt der F.A.Z. mit, bis Montag seien 28 Prozent des Getreides und anderer Nahrungsmittel in Länder mit geringem Pro-Kopf-Einkommen verschifft worden, das meiste davon nach Ägypten (zehn Prozent), Iran und Indien (jeweils fünf Prozent). 27 Prozent seien in Länder mit mittlerem Einkommen gegangen, allen voran in die Türkei (19 Prozent) und China (acht Prozent). 44 Prozent seien in Länder mit hohem Einkommen geliefert worden, anderen voran Spanien (13 Prozent), die Niederlande (acht Prozent) und Italien (sieben Prozent).