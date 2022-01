Novak Djoković : Ein Held für Serbiens Impfskeptiker

Novak Djoković beim Training vor den Australian Open am 13. Januar in Melbourne Bild: AP

Derzeit sieht es danach aus, dass der serbische Tennisspieler Novak Djoković vor einer nicht nur für ihn selbst wichtigen Entscheidung steht: Er kann sich impfen lassen und noch in diesem Jahr zu einem Tennisspieler werden, der mehr Grand-Slam-Turniere gewonnen hat als jeder andere vor ihm. Oder er kann sich gegen eine Impfung entscheiden und so zur weltweiten Ikone einer Wissenschaftsfeindlichkeit werden, die in der „Impfskepsis“ ihren derzeit populärsten Ausdruck findet. Eine Entscheidung gegen das Impfen könnte allerdings ein Ende oder zumindest eine lange Unterbrechung seiner Karriere bedeuten. In jedem Falle wird die Entscheidung des Sportlers politische Folgen haben, und das aufgrund von Djokovićs Bekanntheitsgrad wohl nicht nur in Serbien.

Die serbische Regierung war äußerst erfolgreich in der Beschaffung und Bereitstellung von Impfstoffen gegen Covid-19. Belgrad deckte sich nicht nur mit westlichen Produkten wie dem Angebot von Biontech-Pfizer ein, sondern auch mit dem russischen Vakzin Sputnik und einem chinesischen namens Sinopharm. Dies führte dazu, dass Bürgerinnen und Bürger in Serbien schon zwischen verschiedenen Impfstoffen wählen konnten, als in vielen anderen Ländern noch gar keine bereitstanden.

Impfwillige kamen aus dem Ausland angereist

Zu Beginn des vergangenen Jahres war die Impfrate in Serbien zeitweilig höher als in jedem anderen Land des europäischen Kontinents. So groß war das Angebot, dass Serbien sogar Impfwillige aus den Nachbarstaaten kostenlos mitversorgte, sofern sie dafür nach Belgrad reisten. Dies geschah zumindest in einigen Fällen auch deshalb, weil die georderten Impfstoffe sonst ihr Verfallsdatum überschritten hätten.

Die serbischen Anfangserfolge haben sich jedoch stark eingetrübt. Serbien hat inzwischen eine der niedrigsten Impfraten Europas. Je nach zu Rate gezogener Statistik sind nur knapp 47 oder 48 Prozent der Bevölkerung derzeit vollständig geimpft. Serbiens Ministerpräsidentin Ana Brnabić bezeichnete solche Zahlen unlängst als „brutale Lügen“, denn in Wirklichkeit seien es 58 Prozent. Wie sie auf diese Zahl kam, erläuterte sie nicht. Doch selbst wenn Brnabićs Behauptung zutreffen sollte – angesichts des notorisch unzuverlässigen Umgangs der serbischen Regierung mit Zahlen sind Zweifel allerdings angebracht –, hätte Serbien im europäischen Vergleich immer noch eine ziemlich niedrige Impfrate.

Am Angebot liegt es nicht, denn das ist weiterhin groß. Es hat damit zu tun, dass neben anderen Verschwörungsnarrativen auch jene, die in der Impfung oder gar in der Covid-19-Pandemie ein weltweites Komplott der Mächtigen sehen, ziemlich beliebt sind in Serbien. Der zur Esoterik neigende Djoković genießt in diesem Milieu gerade deshalb Ansehen, weil er nicht geimpft ist.

Daraus versuchen einige serbische Politiker bereits Kapital zu schlagen. Zu ihnen gehört der ehemalige serbische Außenminister Vuk Jeremić, der von 2012 bis 2013 auch Präsident der Vollversammlung der Vereinten Nationen war. Seit seiner Rückkehr aus New York versucht Jeremić mit rechtspopulistischer Rhetorik, wieder an politischer Bedeutung in Serbien zu gewinnen. Dieser Tage äußerte sich das in einer Unterstützung für Djokovićs Impfgegnerschaft.

„Er hat den schwereren Weg gewählt, wie er ihn immer gewählt hat, und ich bin sicher, dass er seine Überzeugungen nicht aufgeben wird“, kommentierte Jeremić den Fall des inzwischen wohl bekanntesten Serben. „Das wird einer bedeutenden Zahl von Leuten nicht gefallen, nicht nur im internationalen Tennis, sondern auch in der weiteren internationalen Arena. Ich glaube, dass er von uns in Serbien unbedingte Unterstützung haben muss, wie auch immer er sich entscheidet“, sagte Jeremić.

Welche finanziellen Folgen hat Djokovićs Verhalten?

Will Djoković seinen bisherigen Status als Ungeimpfter beibehalten, könnte das für ihn einen hohen Preis haben. Er wird dann erfahren, was viele andere längst zu spüren bekommen haben: Man kann sich nicht impfen lassen, aber dann wird der Radius der eigenen Möglichkeiten immer kleiner. Am nächsten Grand-Slam-Turnier, den French Open in Paris, würde er voraussichtlich ebenfalls nicht teilnehmen können, denn dieses wird – Stand Mitte Januar – nur Geimpften offenstehen. Auch die US-Open in New York und andere große amerikanische Turniere in Indian Wells, Miami und Cincinnati blieben ihm nach jetziger Lage verwehrt, denn in die Vereinigten Staaten dürfen nur vollständig geimpfte Ausländer einreisen. Zwar gibt es Ausnahmen, doch für keine davon dürfte Djoković in Betracht kommen.

Eine längere Abwesenheit würde nicht nur seine Position als Weltranglistenerster dauerhaft in Gefahr bringen, sondern hätte womöglich auch andere finanzielle Folgen. Laut Berichten serbischer Medien will ein Hauptsponsor Novak Djokovićs, ein französischer Bekleidungshersteller, „bei erster Gelegenheit“ mit dem serbischen Geschäftspartner über das weitere Vorgehen sprechen. Sollte der Spieler bei vielen wichtigen Turnieren fehlen, dürfte die Marketingabteilung des Unternehmens wohl nicht nur Krokodilstränen weinen.

Wenn Djoković dagegen nach der Abwägung seiner Interessen zu dem Entschluss kommen sollte, sich doch impfen zu lassen, wäre das ein Signal. Doch ob es viele der bisherigen „Impfskeptiker“ in Serbien und der Region umstimmen könnte, ist nicht sicher. Denkbar wäre auch, dass Djoković in diesen Kreisen als Überläufer ins Reich des Bösen abgestempelt würde.

In jedem Fall wird seine Entscheidung große Beachtung finden. Sollte er mit einem serbischen Impfzertifikat nach Frankreich oder in die Vereinigten Staaten einreisen wollen, könnte sich allerdings auch eine andere Frage stellen. Angesichts der vielen Ungereimtheiten seiner Covid-Tests, die im Zuge der Gerichtsverhandlungen in Australien ans Licht kamen, wäre dann womöglich auch eine Debatte um die Authentizität von Djokovićs Impfnachweis nicht auszuschließen.