„Letzte Möglichkeit“ : Labour beantragt Misstrauensvotum gegen Johnson

Premierminister auf Abruf: Boris Johnson, hier am 7. September 2021 in London mit Sajid Javid (links) und Rishi Sunak

Die Labour Party will offenbar ein Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson beantragen, das noch an diesem Mittwoch stattfinden könnte. Mehrere Zeitungen zitierten am Dienstag entsprechende Quellen aus der Oppositionspartei. Der Labour-Abgeordnete James Murray sprach von „der letzten Möglichkeit“, Johnson vor dem Beginn der Sommerpause „aus der Downing Street zu bekommen”. In einem Fernsehinterview sagte er: „Boris Johnson sollte jetzt gehen, und wir hoffen, dass die Konservativen Abgeordneten mit uns übereinstimmen.“

Es liegt im Ermessen der Regierung, ob sie dem Antrag stattgibt, aber traditionell wird er nicht verweigert. Die letzten Misstrauensvoten im Unterhaus fanden 2019 gegen Theresa May und 1994 gegen John Major statt; beide wurden von den Amtsinhabern gewonnen. Es ist wenig wahrscheinlich, dass das Unterhaus Johnson das Misstrauen ausspricht, weil dies in Neuwahlen münden könnte.

Die Tory-Abgeordneten, die über eine klare absolute Mehrheit im Parlament verfügen, sind gegen Neuwahlen, weil sie in Umfragen hinter der Labour Party liegen. Zwar haben einige von ihnen kritisiert, dass Johnson trotz seiner Rückzugserklärung noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt bleiben will, aber mittlerweile sind die Energien der Partei auf die Wahl der Kandidaten gerichtet. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Dienstagabend könnte sich das Feld auf zwölf oder 13 Kandidaten erhöhen.

Das für die parteiinterne Wahl zuständige Fraktionsgremium („1922 Komitee”) hatte am Montagabend neue Regeln festgelegt. Danach müssen die Kandidaten 20 Unterstützer vorweisen können, um auf den Wahlzettel zu gelangen; jeder Abgeordnete darf nur einen Kandidaten unterstützen. Um die erste Wahlrunde zu überstehen, müssen sie von mindestens 30 Abgeordneten gewählt werden. Diese erste Runde soll schon an diesem Mittwoch stattfinden. Insgesamt stellt die Tory-Fraktion im 650 Sitze zählenden Unterhaus 358 Abgeordnete.

In weiteren Wahlgängen soll das Feld dann spätestens bis zum 21. Juli auf zwei Kandidaten ausgedünnt werden. Diese beiden werden den Parteimitgliedern zur Briefwahl vorgelegt. Während des gesamten Wahlvorgangs sind Auftritte der Kandidaten in Sälen und im Fernsehen geplant. Der Sieger soll am 5. September verkündet werden. Es wird damit gerechnet, dass der neu Premierminister rasch danach ins Amt gesetzt wird und ein neues Kabinett zusammenstellt.

Öffentliche Unterstützungserklärungen von Abgeordneten und Umfragen an der Parteibasis illustrieren unterschiedliche Präferenzen. In der Fraktion führt der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak mit einigem Abstand. Ihm folgen die Staatssekretärin im Handelsministerium, Penny Mordaunt, der Abgeordnete Tom Tugendhat und der amtierende Schatzkanzler Nadhim Zahawi.

Bei den Mitgliedern wiederum liegt Sunak laut Erhebungen der Webseite „Conservative Home” abgeschlagen auf dem dritten Platz. An der Spitze stehen, mit minimalem Abstand zueinander, Penny Mordaunt und die frühere Staatssekretärin im „Levelling-up“-Ministerium, Kemi Badenoch.