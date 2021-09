Grundsatzrede des Vorsitzenden : Starmer schwört Labour auf „britische Werte“ ein

In seiner Grundsatzrede auf dem Parteitag will der Labourvorsitzende Keir Starmer die Partei in die politische Mitte rücken. Die Linken sind enttäuscht und die Umfragewerte schlecht.

Keir Starmer am Mittwoch in Brighton

Mit einer fast neunzig Minuten langen Grundsatzrede hat der Labour-Vorsitzende Keir Starmer am Mittwoch einen für ihn schwierigen Parteitag beendet. Immer wieder unterbrochen von Zwischenrufen wütender Linker bemühte er sich in Brighton, seine Partei in die politische Mitte zu rücken und von der Ära seines Vorgängers Jeremy Corbyn abzuheben. Die Werte der Labour Partei seien „britische Werte“ und lägen im „Herzen der britischen Öffentlichkeit“, sagte er. „Das ist, wo die Partei immer sein muss.“

Im Gegensatz zu seinem kapitalismuskritischen Vorgänger hob Starmer die Bedeutung florierender Unternehmen für das Land hervor. Eine „gute Gesellschaft“ und eine „starke Wirtschaft“ seien Partner, sagte Starmer. Das eine gebe es nicht ohne das andere. Einen weiteren Schwerpunkt seiner Rede legte der frühere Staatsanwalt auf eine stärkere Verbrechensbekämpfung, die er als „Labour-Thema“ qualifizierte.

Manche aufhorchen ließ auch sein Bekenntnis zur Britischen Armee. Er sei „stolz auf unsere großartigen Streitkräfte“, sagte Starmer und bezeichnete die Labour Party als „Partei der Nato und der internationalen Allianzen“. Wiederholt arbeitete er mit dem Begriff des „Patriotismus“ – auch dies in Abkehr von Corbyn, der eher den Klassenkampfgedanken betont hatte.

Starmer setzt auf Seriosität

Unter seiner Führung werde Labour nicht mehr mit einem Programm in die Wahlen ziehen, das sich nicht in einer Regierung umsetzen lasse, versprach Starmer, ohne dabei seinen Vorgänger zu erwähnen; Corbyn hatte im Dezember 2019 das schlechteste Wahlergebnis seit den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eingefahren. An einer anderen Stelle sprach Starmer von der Notwendigkeit, in der Partei „aufzuräumen“. Vertreter des linken Parteiflügels äußerten sich nach der Rede enttäuscht und beklagten, der Vorsitzende habe keine Hand in Richtung der Corbynisten ausgestreckt, die zwar weitgehend entmachtetet sind, aber noch immer einen großen Teil der Delegierten stellen.

Diese hatten sich in den vergangenen Tagen in wichtigen Fragen gegen den Parteivorsitzenden gestellt und ihn zu Kompromissen gezwungen oder gar düpiert. So verwässerten sie Starmers Reform des internen Wahlsystems und verabschiedeten eine Resolution, die sich gegen den neuen – von Starmer begrüßten – Verteidigungspakt zwischen Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Australien aussprach.

Starmer entwarf sich nicht nur als Gegenmodell zu Jeremy Corbyn, sondern auch zu Boris Johnson. Mithilfe persönlicher und manchmal etwas schwülstiger Rückgriffe auf seine familiäre und berufliche Vergangenheit entwickelte er das Wertegerüst, das ihm Halt gebe und auch gut zur Partei passe: Arbeit, Fürsorge, Gleichberechtigung und Sicherheit. Starmer setzte sich als seriöser und ernsthafter Pflichtmensch in Szene, der schon zu einer Zeit gefährliche Kriminelle verfolgt habe, als Johnson noch heitere Zeitungsartikel geschrieben habe.

Wunsch nach einem neuen Vorsitzenden

Starmers Ton gegenüber dem politischen Gegner wich gleichwohl ab von der aggressiven Rhetorik seines Vorgängers und auch von der Hassrede, die seine Stellvertreterin Angela Rayner auf dem Parteitag geschwungen hatte („rassistischer, frauenfeindlicher Abschaum“). Johnson sei „kein übler Mann“, sagte Starmer, sondern „ein trivialer Mann, ein Trickspieler und Showman“. Starmer empfahl sich dagegen als ein nüchterner Politiker, „der Probleme aufspürt, und sie dann löst“. In dieser Haltung verlor er auch den einzigen Satz über den britischen EU-Austritt, den er jahrelang bekämpft hatte. Die Aufgabe sei nicht, wie Johnson oft gesagt hatte, „den Brexit durchzuziehen“, sondern „einen Plan zu entwickeln, wie der Brexit funktionieren kann“, sagte er.

Viele Kommentatoren nahmen Starmers erste Live-Rede auf einem Parteitag freundlich auf. Aber es blieben Zweifel, ob sie den nötigen Stimmungsumschwung bringen wird. In den eineinhalb Jahren, die Starmer Partei nun führt, konnte sie nicht von den Schwächen der konservativen Regierung profitieren. Mittlerweile wünscht sich die Mehrheit der Labour-Wähler laut einer Umfrage einen neuen Vorsitzenden. Hoch im Kurs stehen Angela Rayner und der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham. Unter beiden würde die Partei wieder nach links rücken.