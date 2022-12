Aktualisiert am

Muss Bulgarien bald das fünfte Mal in zwei Jahren wählen?

Kampf gegen Korruption : Muss Bulgarien bald das fünfte Mal in zwei Jahren wählen?

Kyrill Petkow am 23. Juni in Brüssel Bild: AFP

Nach mehreren Wahlen in Folge tobt in Bulgarien ein Machtkampf. Der Chef des Reformerlagers, Kyrill Petkow, erläutert, wie er ihn gewinnen will.