Kushner widerspricht Trump : Werden die Präsidentenwahlen doch verschoben?

Dass Jared Kushner eine besondere Stellung im Weißen Haus einnimmt, hat nicht erst die Pandemie offenbart. Seit zwei Monaten zieht der Schwiegersohn und Berater des Präsidenten die Fäden im Hintergrund, wenn es darum geht, seine Beziehungen zur Privatwirtschaft spielen zu lassen, um Engpässe der Gesundheitsbehörden zu kompensieren. In der Öffentlichkeit macht Kushner sich rar. Äußert er sich, werden seine Worte genau durchleuchtet.

Nun hat er in einem Interview mit dem „Time“-Magazin auf die Frage, ob die Corona-Krise dazu führen könne, dass die Präsidentenwahl verschoben werden müsse, geantwortet: „Ich bin nicht sicher, dass ich mich so oder so festlegen kann.“ Gegenwärtig sei geplant, im November zu wählen. Gegenwärtig? Kushner begab sich mit der Äußerung in Widerspruch zu Donald Trump selbst. Der Präsident hatte kürzlich auf die gleiche Frage geantwortet, er habe noch nicht einmal darüber nachgedacht, den Wahltag zu ändern. „Warum sollte ich das tun?“

Trump will höhere Wahlbeteiligung verhindern

Trump reagierte damit seinerzeit auf eine Äußerung Joe Bidens, seines designierten Herausforderers. Der Demokrat hatte gesagt: „Merken Sie sich meine Worte: Ich denke, er wird versuchen, den Wahltag nach hinten zu verschieben.“ Trump werde mit irgendeiner Begründung kommen, warum die Wahl nicht abgehalten werden könne. Wenngleich Kushner seine Bemerkung später relativierte, machte sie die Demokraten hellhörig: Versucht das Weiße Haus, sich Optionen zu verschaffen? Hintergrund ist die Debatte darüber, aufgrund der Pandemie die Möglichkeiten zur Briefwahl auszuweiten und Wahllokale über mehrere Tage zu öffnen, um eine Frühwahl zu ermöglichen und Menschenansammlungen zu vermeiden.

Trump freilich will alles vermeiden, was zu einer höheren Wahlbeteiligung führen kann. Daher spricht er immer häufiger darüber, dass die Briefwahl Wahlbetrug ermögliche und deshalb nicht ausgeweitet werden dürfe. Zuständig für die Ausführung der Wahl sind die Bundesstaaten, ein einheitliches Vorgehen ist also unwahrscheinlich. Was den Wahltag anbelangt, könnte Trump ohnehin nicht im Alleingang für eine Terminverlegung sorgen. Die Verfassung schreibt die Kompetenz dem Kongress zu.

Kushners Bemerkung passte nicht zu der Position, welche die meisten Republikaner in der Debatte über die Lockerung der Kontaktbeschränkungen beziehen. Während die Demokraten gerade die satzungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen haben, ihren Nominierungsparteitag virtuell durchführen zu können, hat Trump mehrfach bekundet, er plane weiterhin mit einer „Convention“ im August in Charlotte. Die Demokraten hatten ihren Parteitag, der in Milwaukee stattfinden soll, schon vom Juli in den August verschoben. Über das Format wollen sie zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Bundesstaaten ignorieren Richtlinien des Krisenstabs

Trump dringt ganz grundsätzlich auf die Wiederöffnung der Wirtschaft in Amerika. Am Donnerstag lobte er ein Urteil des Obersten Gerichtshofs des Bundesstaates Wisconsin. Die Republikaner hatten gegen die Verlängerung des Shutdowns durch den demokratischen Gouverneur geklagt und bekamen Recht. Im Vordergrund standen Verfahrensfragen, doch machten die konservativen Vertreter auf der Richterbank auch deutlich, dass sie die Beschränkungen als solche ablehnen.

Während mehrere republikanisch regierte Bundesstaaten sich bei der Lockerung nicht an die Richtlinien des Krisenstabs des Weißen Hauses halten, machen die demokratisch kontrollierten Bundesstaaten die stufenweise Öffnung davon abhängig, dass die Zahl der Neuinfektionen sinkt. Die Richtlinien des Krisenstabes stellten ohnehin schon eine weichgespülte Variante der Empfehlungen der Seuchenbekämpfungsbehörde CDC dar.

„Der dunkelste Winter der jüngeren Geschichte“

Trump wiederum hat mehrfach die Bevölkerung in Bundesstaaten mit demokratischen Gouverneuren aufgerufen, gegen die Beschränkungen auf die Straße zu gehen. Zudem hat er seinen Krisenstab kaltgestellt. Nachdem Anthony Fauci, der oberste Immunologe des Landes, am Dienstag in einer Senatsanhörung vor einer übereilten Öffnung der Wirtschaft gewarnt hatte, wurde er nun vom Präsidenten gerügt: Ihn hätten die Worte Faucis überrascht. Sie seien nicht akzeptabel, sagte er.

Warnungen kamen derweil am Donnerstag auch vom früheren Direktor der biomedizinischen Forschungseinrichtung Barda. Rick Bright, der kürzlich seinen Posten verloren hatte, sagte in einer Kongressanhörung: „Ohne klare Planung und Umsetzung der Schritte, die ich und andere Fachleute umrissen haben, wird 2020 der dunkelste Winter der jüngeren Geschichte sein.“