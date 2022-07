Auslieferung an die Türkei : Wer zahlt den Preis für den Deal mit Erdogan?

Erfolgreich gehandelt: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht am Donnerstag auf dem NATO-Gipfel in Madrid Bild: AFP

Für Cemil Aygan scheint die Sache klar zu sein: Wenn Schweden ihn an die Türkei ausliefere, sei sein Leben vorbei. So hat er es dem schwedischen Sender SVT erzählt. Er war von den Siebzigerjahren an Mitglied der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die er eigenen Angaben zufolge 1985 wieder verließ. Lange lebt er schon in Schweden, er war für die bürgerlichen Moderaten als Kommunalpolitiker aktiv. Er gehört aber auch zu den Personen, deren Auslieferung die Türkei bereits gefordert hat. Die Türkei bezeichne ihn als aktiven PKK-Terroristen, „das bin ich nicht“, sagt er.

Groß war in Schweden und Finnland die Erleichterung, als die beiden Länder kurz vor Beginn des NATO-Gipfels in Madrid eine Einigung mit der Türkei erzielen konnten. Lange hatte Ankara den Beitrittsprozess der beiden Länder blockiert, immer größer war die Nervosität im Norden geworden. Nach der ersten Erleichterung aber mehrten sich vor allem in Stockholm auch die kritischen Stimmen. Dabei ging es um die Frage, ob man der Türkei nicht zu viele Zugeständnisse gemacht habe – und ob es nun für die Kurden in Schweden gefährlich werden könnte.

So hatte Amineh Kakabaveh, eine fraktionslose Abgeordnete mit kurdischen Wurzeln, von einem „schwarzen Tag“ gesprochen. Die Kurden würden für eine zynische Politik geopfert. Auch die Linkspartei und die Grünen kritisierten das Abkommen und forderten Außenministerin Ann Linde auf, sich im Parlament zu erklären. Selbst aus den Reihen der Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson meldeten sich Parteiveteranen. Die frühere Außenministerin Lena Hjelm-Wallén erkannte das Abkommen zwar als notwendiges Übel an auf dem Weg zu Schwedens NATO-Mitgliedschaft. Sie äußerte aber auch, dass der ganze Prozess sich „unangenehm anfühlt“.

Wie konkret die Zusagen sind, ist offen

Besonders unangenehm für die Regierung scheint die Frage zu sein, ob es tatsächlich konkrete Zusagen für Auslieferungen gegeben hat, wie es der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan behauptet. Lange hatte er auf dem NATO-Gipfel geschwiegen, um am Ende seinen „diplomatischen Sieg“ zu verkünden. Er machte auch klar, dass Schweden und Finnland auf ihrem Weg in die Allianz immer noch an ihm vorbei müssen. Bevor er die Ratifizierung der Beitritte einleiten werde, müssten die beiden erst ihre „Versprechen“ erfüllen: der Türkei Waffen liefern, gegen kurdische Terrorgruppen und die Gülen-Bewegung vorgehen und mit der türkischen Justiz kooperieren. „Schweden hat die Auslieferung von 73 Terroristen zugesagt“, sagte Erdogan. Ursprünglich seien es 60 gewesen. Das führte schon in Madrid zu vielen Fragen schwedischer und finnischer Journalisten, denn noch am Dienstag hatte der türkische Justizminister von 33 Auslieferungsersuchen gesprochen, 21 an Schweden und zwölf an Finnland. Erdogan bestand jedoch auf seiner Zahl, und er bezog sie nur auf Schweden. Darauf angesprochen, dass in der Vereinbarung lediglich stehe, dass beide Länder die türkischen Ersuchen „umgehend und gründlich bearbeiten werden“, antwortete er: „Es kommt darauf an, wie wir die Vereinbarung verstehen.“

So beschäftigt Stockholm nun, wie diese Vereinbarung zu verstehen ist. Aus Helsinki hieß es, es gebe keine weiteren Auslieferungsanträge. In den vergangenen zehn Jahren seien 16 Anträge aus der Türkei eingegangen, und zweien wurde stattgegeben. In Stockholm hatte Andersson versucht zu beschwichtigen und klargemacht, dass sich durch das Abkommen nicht viel ändere. Man schiebe keine schwedischen Staatsbürger ab und arbeite immer nach schwedischem Recht und internationalen Abkommen.

Die PKK wird auch in Schweden als Terrororganisation eingestuft. Zweimal hatte bislang der Oberste Gerichtshof eine Auslieferung von Aygan an die Türkei abgelehnt. Ihm drohe Verfolgung, war die Begründung. Gegenüber SVT verwies Aygan auf diese Gerichtsentscheidungen, er sei daher trotz des Abkommens nicht sehr besorgt. Einen schwedischen Pass hat er aber nicht.