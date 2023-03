Neue Gesetze in Bundesstaaten : Der Kampf um Transrechte in den USA wird immer heftiger

Mississippis Gouverneur Tate Reeves war hoch erfreut, als er in der vergangenen Woche das „Gesetz zur Regulierung experimenteller Verfahren an Jugendlichen“ unterzeichnete. Dies sei eine notwendige Gegenmaßnahme zu der „gefährlichen Bewegung, die sich in ganz Amerika ausbreitet“. Diese wolle Kindern mit „falscher Ideologie und Pseudowissenschaft“ weismachen, dass sie im falschen Körper steckten. Wovon Reeves sprach, waren geschlechtsangleichende Behandlungen für minderjährige transgeschlechtliche Personen. Mississippi ist nach South Dakota, Utah und Tennessee der vierte amerikanische Bundesstaat in diesem Jahr, der diese per Gesetz verboten hat.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Laut dem amerikanischen Gesundheitsministerium sind frühe geschlechtsangleichende Behandlungen „entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden“ junger Transmenschen. Es könne das Selbstvertrauen der Betroffenen stärken und ihnen helfen, sich in der Gesellschaft zurecht zu finden. Zu einer solchen Behandlung gehört nicht nur eine geschlechtsumwandelnde Operation, von der bei Kritikern am häufigsten die Rede ist. Dazu zählen auch die soziale Bestätigung des Geschlechts – etwa durch ein entsprechendes Auftreten in der Öffentlichkeit, durch Frisur, Name oder verwendetes Pronomen –, Pubertätsblocker und Hormontherapie. Erstere beide Maßnahmen sind vollständig reversibel, eine Hormontherapie nur teilweise.