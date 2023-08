Kulturgüter in Sydney an Indigenen-Vertreter übergeben

Nach Baerbocks Reiseabbruch : Kulturgüter in Sydney an Indigenen-Vertreter übergeben

Während Außenministerin Annalena Baerbock nach dem Abbruch ihrer Pazifikreise wieder in Deutschland ist, sind die vier indigenen Kulturgüter, die im Rahmen ihres Besuchs feierlich an einen Aborigine-Stamm zurückgegeben werden sollten, per Linienflug in Australien eingetroffen. Wie die Deutsche Botschaft in Canberra auf der Plattform X mitteilte, wurden die Artefakte in Sydney von einer Mitarbeiterin des Grassimuseums in Leipzig am Mittwoch an eine Repräsentantin der Indigenen-Gemeinschaft der Kaurna übergeben.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Die Übergabe der Gegenstände fand direkt am Flughafen von Sydney im Beisein eines Botschaftsvertreters statt. Der Botschaft zufolge handelt es sich um die erste Rückführung von indigenen Kulturgütern aus Deutschland nach Australien. Bei früheren Restitutionen waren schon die Gebeine australischer Ureinwohner rückgeführt worden.

Die Objekte werden nun nach Südaustralien gebracht, wo ihr Eintreffen mit einer Zeremonie gefeiert werden soll. Sie sei dankbar und fühle sich geehrt, die Artefakte zurückbringen zu dürfen, „dorthin, wo sie hingehören“, sagte die Kaurna-Vertreterin Mitzi Nam in einem von der Botschaft veröffentlichten Video. Für das Volk der Kaurna, die traditionell im Raum der heutigen Großstadt Adelaide in Südaustralien ihr Siedlungsgebiet hatten, sind sie von hohem ideellen Wert.

Bei den Objekten handelt es sich um ein Holzschwert, einen Speer, ein Fischernetz und einen Rindenschäler, die im Jahr 1839 von zwei deutschen Missionaren aus Südaustralien in ihre Heimat geschickt worden waren. Die zwei Männer hatten unter anderem ein Wörterbuch und eine Grammatik für die heute fast ausgestorbene Kaurna-Sprache erstellt.

Kaurna besitzen nur noch wenige Objekte

Sie hatten die vier Objekte an die Evangelisch-Lutherische Missionsgesellschaft zu Dresden geschickt, die sie im Jahr 1840 dem Historischen Museum Dresden übergab, als „Liebesdienst zur Beförderung der Wissenschaft“, wie es damals hieß. Im Jahr 1877 gingen sie an das Zoologische und Anthropologisch-Ethnographische Museum weiter, das heutige Museum für Völkerkunde Dresden.

Die Gegenstände waren in dem Airbus A-340 der Flugbereitschaft transportiert worden, mit dem Baerbock in die Pazifik-Region fliegen wollte. Nach einem Zwischenstopp in Abu Dhabi war es aber zwei Mal beim Start zu einer technischen Panne gekommen. Die Ministerin hatte die Reise darauf abgebrochen.

Die Kaurna besitzen aufgrund kolonialer Praktiken, die die Weitergabe von Gegenständen und Wissen über Generationen eingeschränkt hatten, heute nur noch wenige historische Objekte ihrer Kultur. Die Rückgabe von in westlichen Museen liegenden Kulturgütern und anderen Stücken, die überwiegend in der Kolonialzeit entnommen worden waren, sind den Ureinwohnern in Australien und anderswo ein wichtiges Anliegen.

Mehr zum Thema 1/

Im November des vergangenen Jahres waren im Grassimuseum auch die Gebeine von fünf Ahnen indigener Stämme im ostaustralischen New South Wales zurückgegeben und von Nachkommen aus ihren Völkern zurück nach Australien begleitet worden. Die Rückführung ihrer Vorfahren helfe bei der „Heilung“ ihrer Gemeinschaften, hatte ein Vertreter der Indigenen damals gesagt.