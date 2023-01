Aktualisiert am

Verdächtiger festgenommen : Küster stirbt bei Macheten-Angriff in Spanien

In der spanischen Hafenstadt Algeciras hat ein Mann drei Kirchen angegriffen und dabei einen Küster getötet und vier weitere Personen verletzt. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts auf einen dschihadistischen Anschlag.

Polizisten stehen am Mittwochabend in Algeciras neben der Leiche des getöteten Küsters. Bild: EPA

Nach einem Angriff auf drei Kirchen in der spanischen Hafenstadt Algeciras ermitteln die Behörden wegen des Verdachts auf einen dschihadistischen Anschlag. Die Polizei nahm am Mittwochabend einen 40 Jahre alten Marokkaner fest, der einen Küster mit einer Machete getötet und vier weitere Personen verletzt hatte.

Nach Angaben der Polizei war er in der Kirche San Isidro im Zentrum von Algeciras mit mehreren Gemeindemitgliedern in Streit geraten, in dem es auch um den Islam gegangen sei. Er habe die Kirche verlassen und sei wenig später mit einer großen Machete zurückgekehrt. Er schlug demnach mit „Allah“-Rufen auf den 74 Jahre alten Priester ein, der gerade die Eucharistie feierte.

Anschließend betrat der junge Mann die Kirche Nuestra Señora de La Palma, die in der Nähe liegt. Er schlug um sich und stürzte sich auf den Küster, der zunächst fliehen konnte, bevor er ihn im Freien tötete. Anschließend versuchte der mit einer langen schwarzen Dschellaba bekleidete Täter, eine dritte Kirche zu betreten, deren Tür jedoch verschlossen war.

Laut Presseberichten durchsuchte die Polizei nach seiner Festnahme ein Haus in der Stadtmitte. Ziel der Ermittlungen sei es herauszufinden, ob der Mann allein gehandelt hat oder einer dschihadistischen Organisation angehört.