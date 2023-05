Krönung Charles III. : Eine Vermählung mit dem Staat

Aktualisiert am

Fußballfans in Glasgow halten im April eine Flagge mit dem Konterfei des neuen Königs hoch Bild: AP

Auf die Todesnachricht von Königin Elisabeth II. reagierten manche Briten mit der verschreckten Sorge, jetzt werde ihr Reisepass ungültig. Schließlich richtete auf der ersten Aufschlagseite der britische Außenminister „im Namen Ihrer Majestät“ an alle, die es angehe, die Bitte, den Inhaber dieses Dokuments „frei passieren zu lassen“ und ihm „jede Hilfe und jeden Schutz“ zu gewähren, der sich als notwendig erweisen könnte. Aber die blauen Pässe mit dem goldenen Königswappen bleiben genauso in Kurs wie die Geldscheine, auf denen bislang die Königin im Kleingedruckten neben ihrem Porträt versprach, dem Inhaber einer 20-Pfund-Note „auf Verlangen den Gegenwert von zwanzig Pfund“ auszuzahlen. Doch nach der Krönung Charles III. muss nun in den neuen Pässen ein Personalpronomen getauscht werden und werden Briefmarken und Banknoten immer häufiger sein Profil abbilden.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.

Der König repräsentiert von diesem Wochenende an auf diesen Wertzeichen nicht sich selbst, sondern die Monarchie, oder genauer die Krone. Und er symbolisiert damit den Staat, dessen Macht er schon seit mehr als drei Jahrhunderten nicht mehr ausübt, auf umfassende Weise. Auf der Krone gründet die gesamte ungeschriebene Herrschaftsverfassung Großbritanniens, der Begriff von der „Krone im Parlament“ beschreibt, dass die Adligen im Oberhaus und die „Gemeinen“ im Unterhaus ihre gesetzgebende Gewalt aus Rechten ableiten, die ihnen der Monarch einst bewilligte.

Der britische Premierminister wird noch immer nicht von der Mehrheit des Unterhauses gewählt, sondern vom Monarchen berufen – er kann allenfalls durch eine verlorene Vertrauensfrage vom Parlament gestürzt werden. Und der Begriff „Seiner Majestät“ – Her oder His Majesty – ziert nicht bloß die Kriegsschiffe der Royal Navy, sondern auch die Gefängnisse – Boris Becker hielt sich jüngst einige Zeit im Londoner „HM Prison Wormwood Scrubs“ auf. Selbst dann, wenn diese gar nicht mehr vom Staat selbst, sondern von Privatunternehmen betrieben werden.

Die Krönung von Charles III. ist ein historisches Schauspiel, mit Riten und Ritualen, die tief im Mittelalter wurzeln, aber sie ist zugleich ein Staatsakt der Gegenwart. Der gekrönte König erneuert die Legitimation staatlicher Gewalt. Die BBC zog im Blick auf das bunte Schauspiel in Westminster Abbey den Vergleich zu einer königlichen Hochzeit – und in der Tat erschien die Abtei das letzte Mal vor zwölf Jahren bei der Hochzeit Prinz Williams und Kate Middletons in derart hellem Glanz. Aber im aktuellen Fall vermählt sich der König nicht mit einer Gemahlin, sondern mit dem Staat. Und anders als bei einer Vermählung erhält er keinen Ring, sondern eine Krone.

Tiefe Verwurzelung in Kirche und Staat

Und weil die Krone das Symbol des Staates ist, hat sie im Grunde sogar eine höhere Bedeutung als ihr Träger. Sie hat ihren eigenen Aufbewahrungsort – im Londoner Tower –, und sie reist sogar selbständig in eigener Kutsche, wenn sie zu den Zeremonien fährt, bei denen sie gebraucht wird. Neben dem Krönungsritus ist das vor allem die nahezu jährlich stattfindende Eröffnung der Sitzungsperiode des Parlaments, die zweitbunteste Veranstaltung im königlichen Ritualkalender. Dort verliest der Monarch mit der Krone auf dem Kopf das Regierungsprogramm seines Premierministers und legitimiert es dadurch formell – so wie er die Gesetze, die daraus entstehen, später durch seine Unterschrift offiziell legitimieren wird.

Die britische „Souveränität“, die von den Brexit-Befürwortern, vor allem in den Reihen der Konservativen, im vergangenen Jahrzehnt immer wieder beschworen und von der EU zurückverlangt wurde, leitet sich von einem souveränen Monarchen ab, nicht vom Wahlvolk, wie in Deutschland, wo Artikel 20 des Grundgesetzes bestimmt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“