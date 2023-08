Aktualisiert am

Das von Slowenien und Kroatien gemeinsam betriebene AKW Krsko in einer Aufnahme vom 5. August 2023 Bild: AFP

Kroatien plant, Atommüll an der Grenze zu Bosnien-Hercegovina zu lagern. Dessen Regierung will das in seltener Einigkeit verhindern – und dazu die EU einschalten.