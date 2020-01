Kroatien : Sozialdemokrat Milanovic gewinnt Präsidentschaftswahl

Aktualisiert am

In den Stichwahlen hat sich Zoran Milanovic gegen seine konservative Gegnerin Grabar-Kitarovic durchgesetzt. Es fallen deutliche Parallelen zu den vergangenen Wahlen auf.

Zoran Milanovic in Begleitung seiner Frau bei der Stimmabgabe in Zagreb Bild: dpa

Kolinda Grabar-Kitarovic war gewarnt: Vor fünf Jahren, im Stichentscheid der kroatischen Präsidentenwahl im Januar 2015, war es ihr als Herausforderin gelungen, den favorisierten Amtsinhaber Ivo Josipovic zu besiegen. Der Sozialdemokrat Josipovic scheiterte weniger an sich selbst als an der Unzufriedenheit vieler Kroaten mit der ebenfalls sozialdemokratischen damaligen Regierung, die kein Rezept gegen den wirtschaftlichen Abwärtssog Kroatiens zu finden schien.

Die Frustration der Wählerschaft übertrug sich so als Amtsmalus auf den amtierenden Präsidenten. Regierungschef vor fünf Jahren: Zoran Milanovic, der nun Kitarovic im Präsidentenamt beerbt. Er erhielt in der zweiten Runde der kroatischen Präsidentschaftswahl am Sonntag nach vorläufigen Ergebnissen mehr als 53 Prozent der Stimmen von den 3,8 Millionen Wahlberechtigten.

Parallelen zu 2015

Es mag sein, dass sich Geschichte nicht wiederholt, aber Parallelen zu 2015 sind unübersehbar: Das höchste Staatsamt und der Posten des Regierungschefs waren auch 2020 wiederum in den Händen der gleichen Partei, in diesem Falle bei der „Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft“, der HDZ. Und auch mit der Regierung von Ministerpräsident Andrej Plenkovic sind viele Kroaten nicht recht zufrieden, was sich wiederum nachteilig auf das Ansehen der aus dem gleichen politischen Hause stammendem Staatspräsidentin auswirkte.

So muss Grabar-Kitarovic, deren Aussichten auf eine Wiederwahl noch vor einigen Wochen als durchaus gut angesehen wurden, nun ebenso nach nur einer Amtszeit wieder aus dem Präsidentenpalast ausziehen wie ihr Vorgänger. Sie war nicht souverän und überzeugend genug, um sich als eigenständige, von der Tagespolitik und der Regierung unabhängige Persönlichkeit für ein weiteres Jahrfünft an der Spitze des jüngsten Mitgliedsstaates der EU zu empfehlen.

Deshalb wird Kroatien, das am 1. Januar erstmals die EU-Ratspräsidentschaft übernahm, künftig von dem Politiker repräsentiert werden, der das Land schon als Ministerpräsident zum Zeitpunkt des EU-Beitritts 2013 vertrat. Der 1966 in Zagreb geborene Milanovic, ein Jurist, ist mindestens ebenso wie seine Vorgängerin für unbedachte Äußerungen bekannt, die nicht selten vor allem ihm selbst und seiner Partei schaden.

Er entstammt einer Familie des roten Establishments im sozialistischen Jugoslawien. Der Erwartungshaltung dieses Milieus wurde er gerecht, als er einen des Mordes schuldigen einstigen kommunistischen Geheimdienstoffizier vor den juristischem Folgen seiner Verbrechen zu schützen versuchte. Erst auf starken Druck der EU hin, die mit finanziellen Sanktionen drohte, lenkte Milanovic ein.

In der zweiten Jahreshälfte wird in Kroatien wieder gewählt: Dann geht es um die künftige Zusammensetzung des Sabor, des kroatischen Parlaments. Ministerpräsident Andrej Plenkovic wird sich nicht zweimal sagen lassen müssen, dass die Niederlage seiner Parteifreundin auch eine Warnung für ihn selbst ist.