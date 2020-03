Britische Migrationspolitik : „Viele Anzeichen für institutionellen Rassismus“

Ein Bericht über das Verhalten des britischen Innenministeriums gegenüber Migranten wirft dem Ministerium „Ignoranz und Gedankenlosigkeit“ in Fragen der ethnischen Herkunft vor. In dem 275 Seiten umfassenden Schriftstück, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, kritisiert die Autorin Wendy Williams, eine Polizeibeamte, viele Anzeichen für „institutionellen Rassismus“ im Innenministerium.

Williams' Auftrag war die Untersuchung des sogenannten Windrush-Skandals, bei dem Menschen karibischer Herkunft in Großbritannien vom Jahr 2012 an unter anderem in Gewahrsam genommen wurden, ihnen der Zugang zum Gesundheitssystem verweigert wurde oder sie sogar deportiert wurden. Diese Menschen hatten jedoch seit Jahrzehnten in Großbritannien gelebt und waren Briten. Die Maßnahmen fallen die Zeit, als die spätere Premierministerin Theresa May britische Innenministerin war. Sie setzte auf eine Politik des „feindseligen Klimas“ gegenüber illegalen Migranten, um sie zur freiwilligen Ausreise zu bewegen und die Migrationszahlen zu drücken.

Bei den Menschen karibischer Herkunft handelte es sich meist um Nachkommen von Einwanderern, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien gekommen waren. Damals warb die britische Regierung in den Kolonien um Arbeitskräfte. Jene, die kamen, wurden später die Windrush-Generation genannt, weil das erste Schiff, auf dem sie eintrafen, diesen Namen trug. Ihnen wurde zugesichert, Bürger Großbritanniens zu sein. Dokumentiert wurde diese Zusicherung jedoch nie. Auch nicht, nachdem diese Praxis im Jahr 1973 eingestellt worden war.

Die unabhängige Untersuchung des Windrush-Skandals kommt nach 20 Monaten nun zu dem Ergebnis, dass dieser „vorhersehbar“ und „vermeidbar“ gewesen sei. Es habe jahrelange Warnungen innerhalb und außerhalb des Ministeriums gegeben, heißt es in dem Bericht. Diese seien jedoch bewusst ignoriert worden, um die Politik des „feindseligen Klimas“ umzusetzen. Bis heute gäben führende Personen nicht zu, dass Fehler gemacht worden seien, kritisiert der Bericht.

Die Autorin empfiehlt, das Ministerium solle einen Bericht über die Politik des „feindseligen Klimas“ erstellen und ein Beratergremium schaffen, das sich mit Rassismusfragen befasst. Die britische Innenministerin Priti Patel bat am Donnerstag bei der Vorstellung des Berichts im Unterhaus alle Betroffenen um Entschuldigung.

Seit Bekanntwerden des Skandals hat die britische Regierung einen Fonds eingerichtet, um den Menschen, die durch den Skandal beispielsweise ihre Arbeit oder ihre Wohnung verloren haben, zu helfen. Ausgestattet ist dieser mit 200 bis 570 Millionen Pfund. Ausgezahlt wurden bislang jedoch lediglich 62.198 Pfund, und auch das nur an 36 Menschen. Dabei gibt es wohl Tausende Betroffene, wie die britische Zeitung „Guardian“ berichtet. Außerdem stehe zu befürchten, dass der Bericht in Zeiten der Corona-Krise untergehe.