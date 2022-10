Kritik an Innenministerin : Britisches Asylbewerberzentrum absichtlich überfüllt?

Seit Tagen steht die britische Innenministerin Suella Braverman wegen der Versendung von Regierungsdokumenten an einen Abgeordneten in der Kritik. Nun erhöhte sich der Druck auf sie, nachdem ein Parteifreund am Montag Vorwürfe zu bestätigen schien, sie würde die Lage in einem überfüllten Asylbewerberzentrum in Kent bewusst eskalieren lassen, um von der Kanalüberquerung abzuschrecken. Die Situation dort sei „völlig inakzeptabel“, sagte der örtliche Tory-Abgeordnete Roger Gale und fügte an: „Ich bin nicht sicher, ob es nicht beinahe bewusst so gekommen ist.“

Im Zentrum am früheren „Manston Airport“, das für höchstens 1600 Asylbewerber ausgelegt ist, soll binnen 24 Stunden entschieden werden, wer in eine Abschiebungseinrichtung verlegt wird und wer in eine Asylbewerberunterkunft – in der Regel ein Hotel. Zurzeit befinden sich bis zu 4000 Menschen auf dem Gelände, einige von ihnen seit Wochen. Unabhängige Beobachter sprechen von „gefährlichen“ Zuständen.

Innenministerium bestreitet Vorwürfe

Das Personal ist nicht geschult, um mit der Lage umzugehen. Nach einem Bericht des „Guardian“ soll es erste Fälle von Diphtherie geben. Am Sonntag waren 700 weitere Migranten nach Manston transferiert worden, nachdem es zu einem Zwischenfall im nahe gelegenen Dover gekommen war. Dort hatte ein Mann aus einem Auto Brandsätze auf ein anderes Migranten-Zentrum geworfen, zwei Menschen leicht verletzt und sich danach offenbar das Leben genommen. Die Polizei sieht bislang keine Verbindung zu Terrorismus oder Rechtsextremismus.

Die „Times“ zitierte Regierungsquellen, denen zufolge Braverman „in ihren ersten sechs Amtswochen den Transfer Tausender Migranten von Manston in Hotels blockiert hat“. Dabei soll sie von Beamten ihres Hauses gewarnt worden sein, dass Aufenthalte in der Einrichtung von mehr als 32 Tagen einen Rechtsbruch bedeuteten, der sich in Prozessen gegen das Innenministerium und in einem Untersuchungsausschuss niederschlagen könnte.

Ein Sprecher des Innenministeriums bestritt am Montag, dass Empfehlungen missachtet und die Suche nach neuen Unterkünften blockiert oder verzögert worden sei. Man werde „so schnell wie möglich alternative Unterkünfte bereitstellen“. Zuvor war er mit den Worten zitiert worden: „Jeden, der überlegt ein sicheres Land zu verlassen und sein Leben in die Hand von Schleppern zu geben, fordern wir dringend auf, dies zu überdenken.“

Trotz vieler Anstrengungen auf britischer und französischer Seite, gegen Schlepperbanden vorzugehen, ist die Zahl der Migranten, die in kleinen Booten übersetzen, stetig gestiegen. Seit Januar kamen schon fast 40.000 Migranten an. Die Mehrheit soll inzwischen aus Albanien stammen; auch die Schlepperbanden seien überwiegend albanischer Herkunft.

In den zwölf Monaten des vergangenen Jahres waren 28.526 Mi­granten registriert worden. Im Jahr 2020 waren es 8404 gewesen. Die Behörden wirken überwältigt von den Anträgen, die oft erst nach vielen Jahren entschieden sind. Politiker aller Parteien sprechen von einem „kaputten System“.

Braverman wollte am Montagabend im Unterhaus zur Lage in Manston und zu ihrer Mail-Affäre Stellung beziehen. Zuvor hatte sie dem Innenausschuss auf sieben Seiten Details über die Versendung des Regierungsdokuments aufgelistet. Ein Sprecher des Premierministers sagte, Braverman genieße das „volle Vertrauen“ Rishi Sunaks.