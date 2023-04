Die ungarische Regierung hat ihren Willen bekräftigt, ihre Gesellschaftspolitik an einem traditionellen Familienbild auszurichten. In Ungarn sei die Debatte mit der seit 2019 geltenden Verfassungsbestimmung „Der Vater ist ein Mann, und die Mutter ist eine Frau“ beendet, sagte der politische Direktor des Ministerpräsidentenamts in Budapest, Balázs Orbán, am Freitag auf einer internationalen Tagung konservativer Persönlichkeiten.

Die Familienpolitik der Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán habe erreicht, dass sich die Zahl der Eheschließungen im Land verdoppelt und die der Scheidungen halbiert habe. Auch die Zahl der Abtreibungen sei halbiert worden, und zwar ohne gesetzliche Veränderungen der bestehenden Regelung, wonach Abtreibungen unter Einhaltung von Fristen straffrei sind.