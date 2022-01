Krise mit Russland : Nach der Ukraine ist Europa dran

Putin will nicht nur die Ukraine. Er will Hegemonie über ganz Europa. Die EU muss deshalb über eine eigene Abschreckung reden. Frankreich hat die Debatte eröffnet.

Russische Soldaten nehmen an Übungen auf dem Schießplatz Kadamowskii in Rostow am Don teil. Bild: dpa

Russland will nicht Partner sein, sondern Hegemon: Diese These ist bisher mehr Vermutung gewesen als belegte Tatsache. Die Argumente waren zwar plausibel: Diktaturen können Demokratien nicht als Nachbarn dulden, weil sie zur Freiheit verführen; Diktaturen sind wirtschaftlich oft schwach, deshalb müssen sie andere militärisch dominieren; Diktaturen brauchen Siege. Aber letztlich waren das alles bisher nur Annahmen.

Jetzt sind Fakten hinzugekommen. Im Dezember hat Russland der Welt Brief und Siegel darauf gegeben, dass es sich nicht etwa als Mitglied einer Gemeinschaft gleichberechtigter Völker sieht, sondern als Vormacht von Vasallen – genau wie vorher die Sowjetunion. Nach den Vertragsentwürfen aus Moskau würden die Ukraine, Finnland und Schweden das Recht verlieren, sich nach eigener Wahl Bündnispartner zu suchen. Polen und die baltischen Republiken dürften keine NATO-Soldaten auf ihr Gebiet lassen. Amerika müsste seine Atomwaffen aus Europa abziehen. All das ginge über die sowjetische Breschnew-Doktrin von 1968, die ein Moskauer Protektorat bis zur Elbe postulierte, noch hinaus.

Wem die Stunde schlägt

Jetzt, wo die jüngsten Verhandlungen der westlichen Alliierten mit Russland wenig mehr erbracht haben als die Moskauer Drohung, sich nicht nur die Ukraine zu holen, sondern auch Kuba und Venezuela, hat sich das Bild von der ausgreifenden Hegemonialmacht weiter verfestigt.

Dieser Herrschaftsanspruch bedroht auch Europa. Die Lage ist ein wenig wie 1936, als Nazis und Faschisten nach Spanien griffen. Es war ein Vorspiel zu größeren Angriffen, zum Zweiten Weltkrieg. Hemingway hat damals John ­Donne zitiert: „Wenn das Meer ein Stück Strand mitnimmt, wird Europa kleiner. Deshalb frag nicht, wem die Stunde schlägt. Sie schlägt für Dich.“

Damals wurde das Signal so lange ignoriert, bis Hitler Österreich, die Tschechoslowakei und Polen zerschlagen hatte. So taub darf der Westen nie wieder sein. Europa hat nicht viel Zeit. Seine Sicherheit wackelt. Die Schutzmacht Amerika ist in Aufruhr, vielleicht kommt Donald Trump wieder. Große Länder der Europäischen Union sind von innen bedroht. Le Pen in Frankreich oder die Neofaschisten von Italien sind nicht besiegt. Wenn sie ans Ruder kommen, könnten EU und NATO zerfallen. Russland könnte die Länder Europas dann nacheinander gefügig machen und den Kontinent zu seinem Vorgarten machen. Dem muss der Westen jetzt vorbeugen.

Aber was tun? Zuerst muss Europa verstehen, dass es Russlands Panzern und Raketen bei einem Ausfall Amerikas fast nichts entgegensetzen könnte. Jeder weiß das, nur wollte bisher kaum jemand davon sprechen. Das ist wie bei Corona: Wer Gefahren benennt, stört Bequemlichkeiten. Also halten viele lieber den Mund.

Russlands Raketen und Frankreichs Ideen

Dabei müssten die Europäer so vieles miteinander besprechen. Zum Beispiel, dass Russlands Drohpotential nicht nur aus Panzern rund um die Ukraine besteht, sondern auch aus nukleartauglichen Raketen bei Königsberg, nur 500 Kilometer von Berlin entfernt. Flugzeit: wenige Minuten.

Deren Erpressungsmacht wird im Augenblick noch durch die Präsenz der Atommacht Amerika ausgeglichen. Was aber, wenn die fortfällt? – Für diesen Fall muss Europa eigene Abschreckungsmittel entwickeln. Das ist unendlich schwierig. In Deutschland ist noch keine politische Kraft bereit, sich an diesem Thema zu verbrennen. Frankreich ist da realistischer. Es ist selbst atomar bewaffnet, und theoretisch könnte sein Arsenal auch Verbündete schützen. Präsident Macron denkt über dieses Thema nach. Schon 2020 hat er den Partnern in der EU Gespräche über eine Nuklearstrategie angeboten. Macron hat damals sehr vorsichtige Worte gewählt, denn er weiß, dass jede Atommacht schwere Risiken eingeht, wenn sie andere Länder mitverteidigen will. Am Ende könnte ein Konflikt an der Ostgrenze Lettlands dann zu einem Schlag gegen Paris führen.

Weil also gemeinsame Abschreckung auch gemeinsames Risiko bedeutet, müssen erst einmal die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass alle Teilnehmer bereit sind, dieses Risiko einzugehen. Dafür müsste die Einigung Europas so weit voranschreiten, dass die Sicherheit jedes einzelnen Mitglieds tatsächlich zum Kerninteresse jedes anderen wird. Die Berliner Ampelkoalition spricht auch in diesem Sinn vom Ziel eines „europäischen Bundesstaats“, Macron hat das Wort vom „souveränen Europa“ geprägt. Sein Berater Clément Beaune hat jetzt daran erinnert, dass Frankreichs Angebot, über Nuklearstrategie zu sprechen, immer noch „auf dem Tisch“ liege. Solche Europäer sollten beim Wort genommen werden.