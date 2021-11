Krise mit Belarus : Irak kündigt Rückführung von Migranten an

Tausende Menschen sitzen an der belarussisch-polnischen Grenze fest. Der Irak schickt nun ein erstes Flugzeug, um Staatsbürger zurückzuholen. Die EU-Außenminister beraten derweil über weitere Sanktionen gegen das Regime in Minsk.

Die irakische Regierung hat einen ersten Flug zur Rückführung von Migranten an der belarussisch-polnischen Grenze angekündigt. Irakische Staatsbürger könnten am Donnerstag auf „freiwilliger“ Basis in ihre Heimat zurückkehren, sagte Außenamtssprecher Ahmed al-Sahaf in der Nacht zum Montag im irakischen Fernsehen. Die Behörden hätten im Grenzgebiet „571 Iraker registriert“, die sich bereit erklärt hätten, freiwillig in ihre Heimat zurückzukehren.

Tausende Menschen vor allem aus dem Nahen Osten sitzen derzeit im belarussisch-polnischen Grenzgebiet fest. Die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta veröffentlichte am Montag abermals Fotos von Menschen, die sich in provisorischen Lagern an Lagerfeuern wärmen. Die Migranten, die von belarussischen Sicherheitskräften ins Grenzgebiet gedrängt worden sein sollen, harren trotz Minusgraden im Wald aus. Mehrmals versuchten größere Gruppen, die Zaunanlage in Richtung Polen zu durchbrechen.

Die EU wirft dem autoritären belarussischen Machthaber Alexandr Lukaschenko vor, Menschen aus Krisengebieten einschleusen zu lassen und sie dann in Richtung EU-Außengrenze zu drängen – als Vergeltung für Sanktionen. Polens Grenzschutz äußerte zuletzt die Befürchtung, belarussische Sicherheitskräfte bereiteten die Migranten auf einen Durchbruch der Sperranlage vor. Im Camp hatte sich offenbar das Gerücht verbreitet, zu Wochenbeginn werde die Grenze geöffnet und die Menschen weiter nach Deutschland gelassen. Sowohl Polen als auch die Bundesregierung dementierten dies von offizieller Seite.

EU macht Druck auf Fluggesellschaften

Am Montag kommen in Brüssel die EU-Außenminister zusammen, um über weitere Schritte in dem Konflikt zu beraten. Nach Angaben von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sollen die Sanktionen gegen das belarussische Regime auf Personen erweitert werden, „die mittelbar oder unmittelbar“ die Schleusungen von Migranten nach Belarus unterstützen. Fluggesellschaften, die sich weiter am Transport von Flüchtlingen über Belarus beteiligten, könnten nach den Worten von Maas Überflugrechte und Landegenehmigungen in der EU entzogen werden.

Am Wochenende hatte die private syrische Fluggesellschaft Cham Wings ihre Flüge nach Belarus eingestellt. Die türkische Regierung hatte zuvor Menschen aus Syrien, dem Irak und dem Jemen die Weiterreise nach Belarus verboten. Der Flugverkehr zwischen Bagdad und Minsk wurde bereits im August eingestellt.