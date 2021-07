Politische Krise in Tunesien : Manche feiern, andere sprechen vom Putsch

Soldaten der tunesischen Armee bewachen am 26. Juli den Eingang des Parlamentsgebäudes in Tunis Bild: dpa

Soldaten kontrollierten die Zugänge des tunesischen Parlaments. Selbst den Parlamentspräsidenten ließen sie nicht in den Bardo-Palast, wo das Abgeordnetenhaus in Tunis seinen Sitz hat, und auch der Amtssitz des Regierungschefs war abgeriegelt. In Tunesien herrschte am Montag angespannte Ruhe, nachdem Staatspräsident Kaïs Saïed den Ministerpräsidenten Hichem Mechichi abgesetzt und dessen Amtsgeschäfte übernommen hatte. Gleichzeitig suspendierte er das Parlament und hob die Immunität aller Abgeordneten auf. Saïed berief sich dabei auf den Artikel 80 der tunesischen Verfassung, der einen solchen Schritt erlaubt, wenn unmittelbare Gefahr für die Sicherheit und Unabhängigkeit des Staates besteht. Er tue das, „um Tunesien zu retten“, teilte er mit.

Am Sonntag hatten Tausende Tunesier im ganzen Land gegen die Regierung demonstriert: Sie protestierten gegen ihr Versagen im Kampf gegen die Wirtschaftskrise und die Corona-Pandemie. Die Demonstranten forderten den Rücktritt des Kabinetts und die Auflösung des Parlaments. Kaum hatte der Präsident das am Sonntagabend getan, begannen trotz der Ausgangssperre neue Demonstrationen – dieses Mal aus Freude.