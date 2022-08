Krise in Peru : Alle sechs Tage ein neuer Minister

Perus Präsident Pedro Castillo steht seit seinem Amtsantritt mit dem Rücken zur Wand. 67 Minister hat er in 13 Monaten ausgetauscht. Der Unmut in der Bevölkerung ist groß.

Der peruanische Präsident Pedro Castillo und Ministerpräsident Anibal Torres am Mittwoch in Peru mit drei neuen Ministern. Bild: via REUTERS

Es grenzt an ein Wunder, dass Pedro Castillo noch im Amt ist. Zwei Absetzungsverfahren konnte der peruanische Präsident seit seinem Amtsbeginn vor gut einem Jahr abwehren. Mehrmals hat er in dieser Zeit sein Kabinett ausgewechselt, um die Angriffe der Opposition zu parieren. Dutzende Minister kamen und gingen innerhalb von wenigen Monaten oder gar Wochen wieder, darunter nicht weniger als sieben Innenminister und vier Kabinettschefs. Im Durchschnitt hat Castillo in seiner Amtszeit alle sechs Tage einen neuen Minister nominiert, 67 insgesamt. Auch in dieser Woche hielt er die Frequenz hoch. Am Mittwoch bildete er zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen sein Kabinett um und ernannte neue Minister für Umwelt, Verteidigung und für das Ministerium für Frauen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Seinen umstrittenen Verkehrsminister Geiner Alvarado – einer der wenigen, die seit Amtsbeginn in der Regierung sind – behielt Castillo jedoch. Dabei wird Alvarado beschuldigt, Teil einer „kriminellen Organisation„ zu sein. Und da beginnt das Problem für Castillo. Die Staatsanwaltschaft hat nämlich auch den Präsidenten selbst und Personen aus seinem engsten familiären Umfeld ins Visier genommen. Inzwischen sieht sich Castillo mit sechs strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert, unter anderem wegen angeblicher Behinderung der Justiz und wegen Unregelmäßigkeiten bei der Besetzung von Führungspositionen der Armee.