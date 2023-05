Krise in Pakistan : Atommacht am Abgrund

In Pakistan wenden sich die Massen mit dem Volkstribun Imran Khan gegen die Armee – ein gefährlicher Konflikt, der die Machtbalance des Landes ins Wanken bringen könnte.

Anhänger Imran Khans Mitte Mai in Karachi Bild: EPA

Mit Stöcken bewaffnete Demonstranten auf den Straßen, Armeegebäude und Radiohäuser in Flammen, Tausende Festnahmen. Die Unruhen, die die Atommacht Pakistan seit der kurzzeitigen Festnahme des Oppositionsführers Imran Khan erfasst haben, könnten nur der Anfang gewesen sein. Gerüchte über eine Spaltung innerhalb der Armee machen die Runde, manche sehen einen Bürgerkrieg am Horizont.

Was das in einem Staat mit rund 230 Millionen Einwohnern bedeutet, der eingeklemmt zwischen den Krisen­regionen Kaschmir und Afghanistan liegt, dessen Generäle über ein nu­kleares Arsenal verfügen und in dem ohnehin schon zahlreiche Terrororganisationen operieren, ist kaum auszumalen.